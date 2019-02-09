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尼克妹「嫩白長腿入鏡」爆紅！　宣布「我要出道了」…網一看真面目暴動

記者李湘文／綜合報導

YouTuber尼克是「這群人」的一員，平時也積極經營自己的頻道，分享跟女友Ashly的相處點滴。他日前拍攝影片，親妹妹意外經過鏡頭，短裙下一雙美腿成為焦點，許多網友敲碗求看妹妹的臉，於是尼克在9日上傳影片，宣布「尼克妹真面目大公開」！

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲「尼克妹」因為一雙美腿爆紅。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克開玩笑說：「因為我妹的那條腿天生長得比較優秀，可能就是鮮花綠葉的理論，她的臉是綠葉，腿是鮮花，所以相較起來她的腿就特別漂亮。」總之，經過討論，妹妹宣布「我要出道了」，尼克也表示：「以後尼克的妹妹就會時不時出現在我們的影片當中，今天這集就是妳的第一集！」

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克妹表示「我要出道了」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

經過一連串鋪哏，「尼克妹」終於出現在鏡頭前，然而仔細一看，其實就是尼克戴上假髮反串，只有聲音是真正的尼克妹配音。但他還是一本正經地跟「妹妹」對話，自爆小時候很愛捏妹妹的臉，而且不只用手，還會用腳趾去擰，有一次因為捏得太用力，還害妹妹嘴角撞到床角流血。

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克自己反串妹妹。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

影片最後，尼克問妹妹以後還想不想露臉，但對方果斷選擇「繼續當畫外音」，他只好宣布：「以後再也不會有尼克妹妹出現在鏡頭前了，她還是會打馬賽克的。」影片也就此結束。粉絲看完傻眼暴動「騙了我3分鐘」、「我到底看了什麼」、「差點相信了」，也有人笑「長太像了吧」、「是雙胞胎」。

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自臉書／尼克 這群人）

▲尼克妹（左二）其實早就露過臉。（圖／翻攝自臉書／尼克 這群人）

雖然影片沒有公開尼克妹長相，不過尼克以前其實曾PO過照片，也在開直播時讓妹妹入鏡過，兄妹倆長得確實頗為相似，妹妹也被粉絲直誇「好正」。

▲「尼克妹」真面目公開。（圖／翻攝自臉書／尼克 這群人）

▲尼克的妹妹曾在直播裡亮相。（圖／翻攝自臉書／尼克 這群人）

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