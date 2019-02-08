ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《青春有你》排名大洗牌！C位李汶翰「暴跌到9名外」　新的第1是他

記者李湘文／綜合報導

選秀節目《青春有你》8日播出第4集，訓練生第一次帶來公演舞台，分成8組展現苦練許久的成果。不過，小組賽是同組成員分票，加上有一半的訓練生不能上台，使得這一集排名變動大，統計小組賽的票數之後，最初的C位李汶翰竟一口氣摔到9名以外，讓不少觀眾震驚。

▲《青春有你》小組排名出爐！C位李汶翰「暴跌到9名外」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李汶翰小組表演《隔壁泰山》獲得好評，但成員票數平均，沒有人衝高。（圖／翻攝自愛奇藝）

小組對決賽制中，總共有8首表演曲目，所有訓練生則分為16組，每2組練習同一首歌。不過，被分到同一首歌的2個組別中，只有1組可以上台表演，由導師視彩排狀況決定，沒有被選擇的那組等於白白練習，也失去獲得觀眾票數的機會；而獲選的組別表演完後，可以接受現場600位觀眾投票。

因為觀眾被限制每組最多只能投1人，所以若是成員表現都很出色，則600票可能會被平均分散，每個人獲得的票數反而不多；但如果組內只有一人表現突出，則可能一口氣獲得高票數。在這樣的賽制之下，李汶翰和同組的管櫟、胡春楊、嘉羿雖然原本都位居前6名，帶來《隔壁泰山》表演也受到好評，但反而沒有人拿到特別高的票數。

▲《青春有你》小組排名出爐！C位李汶翰「暴跌到9名外」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲鄧超元在小組對決中成為第1。（圖／翻攝自愛奇藝）

第4集小組對決結束後，排名立刻出現巨幅變動，原本位居第9名的鄧超元衝到第1，李振寧從62名急上升到第3名，徐炳超也從53名升到第5名，而原本的主題曲C位李汶翰則暴跌到15。看到這個結果，所有訓練生都驚訝捂嘴，擔任PD的張藝興也感嘆：「今天這個結果是大家都始料未及的。」

▲《青春有你》小組排名出爐！C位李汶翰「暴跌到9名外」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《青春有你》前9名大洗牌，許多下位圈訓練生衝上來。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，張藝興鼓勵訓練生：「有一種東西，它叫做觀眾緣。我以前當訓練生的時候，公司有給觀眾緣打分，我被非常榮幸的排在了ABCDF等裡面的C等。為什麼說是榮幸的獲得這個C等呢？因為沒有這個C的話，我也有可能不這麼努力。」希望勉勵大家不要因此放棄，而是要更努力爭取被看到。

▲《青春有你》小組排名出爐！C位李汶翰「暴跌到9名外」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲原本位居前9名的李汶翰、管櫟名次都大幅下滑。（圖／翻攝自愛奇藝）

推薦閱讀

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

陳建州「兒子要窮養」6身教被推爆！　想到飛翔開他車：折斷鑰匙

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！　吃完年夜飯直奔月子中心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

陳建州「兒子要窮養」6身教被推爆！　想到飛翔開他車：折斷鑰匙

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！　吃完年夜飯直奔月子中心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青春有你

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／《棒棒堂》野獸轉當直播主！　「我只要一個舞台」
  2. 《青春有你》排名大洗牌！C位李汶翰「暴跌到9名外」　新的第1是他
  3. 夢工廠「釣魚小男生」真實原型揭謎　5好萊塢電影LOGO真相曝光
  4. 追星李起光10年「看見他穿衣服認證」　鐵粉：感動想哭
  5. 3男神剪「狗啃式瀏海」還是帥！　易烊千璽一摘下假髮⋯粉絲戀愛了
  6. 華航明知可能罷工「沒補救」？　許常德：倒了最好
  7. 快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷
  8. 前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！
  9. 「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎
  10. 【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366