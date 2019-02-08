《青春有你》排名大洗牌！C位李汶翰「暴跌到9名外」　新的第1是他

記者李湘文／綜合報導

選秀節目《青春有你》8日播出第4集，訓練生第一次帶來公演舞台，分成8組展現苦練許久的成果。不過，小組賽是同組成員分票，加上有一半的訓練生不能上台，使得這一集排名變動大，統計小組賽的票數之後，最初的C位李汶翰竟一口氣摔到9名以外，讓不少觀眾震驚。

▲李汶翰小組表演《隔壁泰山》獲得好評，但成員票數平均，沒有人衝高。（圖／翻攝自愛奇藝）

小組對決賽制中，總共有8首表演曲目，所有訓練生則分為16組，每2組練習同一首歌。不過，被分到同一首歌的2個組別中，只有1組可以上台表演，由導師視彩排狀況決定，沒有被選擇的那組等於白白練習，也失去獲得觀眾票數的機會；而獲選的組別表演完後，可以接受現場600位觀眾投票。

因為觀眾被限制每組最多只能投1人，所以若是成員表現都很出色，則600票可能會被平均分散，每個人獲得的票數反而不多；但如果組內只有一人表現突出，則可能一口氣獲得高票數。在這樣的賽制之下，李汶翰和同組的管櫟、胡春楊、嘉羿雖然原本都位居前6名，帶來《隔壁泰山》表演也受到好評，但反而沒有人拿到特別高的票數。

▲鄧超元在小組對決中成為第1。（圖／翻攝自愛奇藝）

第4集小組對決結束後，排名立刻出現巨幅變動，原本位居第9名的鄧超元衝到第1，李振寧從62名急上升到第3名，徐炳超也從53名升到第5名，而原本的主題曲C位李汶翰則暴跌到15。看到這個結果，所有訓練生都驚訝捂嘴，擔任PD的張藝興也感嘆：「今天這個結果是大家都始料未及的。」

▲《青春有你》前9名大洗牌，許多下位圈訓練生衝上來。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，張藝興鼓勵訓練生：「有一種東西，它叫做觀眾緣。我以前當訓練生的時候，公司有給觀眾緣打分，我被非常榮幸的排在了ABCDF等裡面的C等。為什麼說是榮幸的獲得這個C等呢？因為沒有這個C的話，我也有可能不這麼努力。」希望勉勵大家不要因此放棄，而是要更努力爭取被看到。

▲原本位居前9名的李汶翰、管櫟名次都大幅下滑。（圖／翻攝自愛奇藝）