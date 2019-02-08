曾上《我猜》見偶像楊丞琳！　孟耿如13年後再合照…對比長相傻眼：我不能接受

記者李湘文／綜合報導

藝人孟耿如在2007年演出《惡作劇2吻》出道，但其實更早以前就上過電視節目，曾參加《我猜我猜我猜猜猜》的「國中美少女」單元。她當年視主持人楊丞琳為偶像，沒想到過了13年，自己變成能跟偶像一起吃飯聊天的藝人，也驚訝：「我站在她旁邊，我們看起來居然像是同屆的！」

▲孟耿如13年前曾上《我猜》，跟偶像楊丞琳同台。（圖／翻攝自YouTube）

孟耿如在2005年參加《我猜》，當時雖然才14歲，就已經有163公分高挑身材，被主持人楊丞琳稱讚「超級像小版的陸明君」。她那時在節目中表現出酷酷的一面，話也不多，如今回憶起這段往事，才透露當年把楊丞琳當偶像：「所有少女都希望長大後可以長得跟她一樣美！」

▲14歲的孟耿如被楊丞琳誇讚像陸明君。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到，過了13年，孟耿如也踏入演藝圈，如今還可以跟楊丞琳一起吃飯聊天，8日曬出合照：「誰小時候能想到長大可以跟自己偶像吃飯啊！」只不過，她站在相差7歲的楊丞琳旁邊，卻發現令人生氣的事，「我們看起來居然像是同屆的，我不能接受」，顯見偶像保持童顏的程度。

▲孟耿如隔13年跟楊丞琳合照。（圖／翻攝自臉書／孟耿如）

為了在楊丞琳旁邊不顯老，孟耿如嘟嘴擺出可愛pose，跟10幾年的偶像一起合照留念。但楊丞琳謙虛解釋：「我有修圖！耿如沒有！會有同屆感完全是修圖軟體拯救我的。」粉絲則稱讚2人都很美，「我還記得那集，妳們都完全沒變，凍齡到不行」、「根本是同學，兩個都未滿18」。

▲孟耿如調侃自己看起來跟楊丞琳像同屆。（圖／翻攝自臉書／孟耿如）