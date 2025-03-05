曹啟泰中風後直播揮毫　自嘆「能留著這條命著實不易」

記者葉文正／台北報導

61歲資深主持人曹啟泰2004年移居上海，先前他在微博曬出影片，透露過年期間曾回台一趟，品嘗熱愛的美食排骨飯和牛肉麵，兒子也陪在旁邊。最近他回到上海工作，自曝先前曾掛病號，鬼門關前走一遭，他透露：「嗯，能留著這條命，而且還能口齒清晰地和你分享，著實不易」，並表示自己先前「在輕微的腦部短暫缺血在醫院徘徊多日」還笑說，我買了100支筆，結果用的還是當年同一支，鞋子是老的好，筆也是，它應該可以寫到我這一生最後一次寫字」。

▲曹啟泰中風後首揮毫。（圖／翻攝網路）

他邊寫邊感嘆，以前工作室在華山路口的老洋房，如今窩在小小侷促的工作室，心中想寫陋室銘，房子不用大，有龍則靈，而且這是中風之後第一次寫字，原因是欠人的墨寶必寫還上，最後他寫了「鄰交」兩個字，要送給鄰居朋友，但看上去並不像中風過的狀態，顯示恢復情況良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹啟泰恢復情況不錯。（圖／翻攝網路）

曹啟泰曾是台灣知名男主持人， 2004年決定移居上海。兩年後被大陸「新周刊」評選為「最佳創富節目主持人」，他最近一次積極現身，是2022年4月上海封城期間，他發布公益歌曲〈明天會更好〉2022版，與伍思凱、辛曉琪、任賢齊、游鴻明、丁噹、李泉、李建復、張衛健、李志希、李志奇、弦子、巫啟賢與女兒巫詠歡、劉雪華、夏玲玲等47位藝人共同演唱，鼓舞人心。

▲曹啟泰邊寫邊聊。（圖／翻攝網路）