婚後還忙工作！婆婆不罵「只對她說1句話」　小S激動哽咽：這很重要

記者李湘文/綜合報導

藝人小S兼顧家庭和事業,在照顧3個女兒的同時,也依然常常上電視露臉。她最近錄製大陸綜藝節目《小姐姐的花店》,跟歐陽娜娜、「NINE PERCENT」成員林彥俊、小鬼一起在義大利度過感恩節,說起自己感謝的人,立刻想起婆婆,透露自己真的很謝謝對方,更忍不住在鏡頭前激動泛淚。

▲小S透露,婆婆會對她說「我很為妳驕傲」。(圖/翻攝自愛奇藝)

小S一開始說起自己想感謝的人,還有些難為情:「講出來我怕你們會覺得噁心。」隨後才坦承對象是婆婆。她解釋,有些婆婆不喜歡媳婦往外跑、會說「都結了婚了,幹嘛還出去工作」,但自己遇到的情況完全不一樣,「她(婆婆)是很驕傲我出去工作」,甚至婆婆會說「我真為妳驕傲」,給予她肯定和認可。

▲小S談起婆婆,在鏡頭前哽咽。(圖/翻攝自愛奇藝)

對此,小S感動表示:「這句話很重要!」受婆婆影響,她現在也常常對女兒說這句話,例如參加舞蹈比賽,她就會告訴孩子「媽媽為妳驕傲」。歐陽娜娜在一旁聽了,也想起自己的爸爸歐陽龍:「他會說如果妳不想做,爸爸永遠在,但是我以妳為榮。是不是這個意思?」小S立刻激動哽咽,忍不住抱住歐陽娜娜,說「我也為妳感到驕傲」。

▲小S擁抱歐陽娜娜。(圖/翻攝自愛奇藝)

▲小S在節目中真情流露。(圖/翻攝自愛奇藝)

節目播出後,小S在微博轉發這段影片,也再次強調:「真的很感恩,遇見了我的媽媽和婆婆,給予我很大的鼓勵,愛妳們!」粉絲則回以鼓勵「we're so proud of you, too」、「最好的S值得最好的媽媽和婆婆」。