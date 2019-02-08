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婚後還忙工作！婆婆不罵「只對她說1句話」　小S激動哽咽：這很重要

記者李湘文／綜合報導

藝人小S兼顧家庭和事業，在照顧3個女兒的同時，也依然常常上電視露臉。她最近錄製大陸綜藝節目《小姐姐的花店》，跟歐陽娜娜、「NINE PERCENT」成員林彥俊、小鬼一起在義大利度過感恩節，說起自己感謝的人，立刻想起婆婆，透露自己真的很謝謝對方，更忍不住在鏡頭前激動泛淚。

▲小S談起婆婆，在鏡頭前哽咽。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S透露，婆婆會對她說「我很為妳驕傲」。（圖／翻攝自愛奇藝）

小S一開始說起自己想感謝的人，還有些難為情：「講出來我怕你們會覺得噁心。」隨後才坦承對象是婆婆。她解釋，有些婆婆不喜歡媳婦往外跑、會說「都結了婚了，幹嘛還出去工作」，但自己遇到的情況完全不一樣，「她（婆婆）是很驕傲我出去工作」，甚至婆婆會說「我真為妳驕傲」，給予她肯定和認可。

▲小S談起婆婆，在鏡頭前哽咽。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S談起婆婆，在鏡頭前哽咽。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，小S感動表示：「這句話很重要！」受婆婆影響，她現在也常常對女兒說這句話，例如參加舞蹈比賽，她就會告訴孩子「媽媽為妳驕傲」。歐陽娜娜在一旁聽了，也想起自己的爸爸歐陽龍：「他會說如果妳不想做，爸爸永遠在，但是我以妳為榮。是不是這個意思？」小S立刻激動哽咽，忍不住抱住歐陽娜娜，說「我也為妳感到驕傲」。

▲小S談起婆婆，在鏡頭前哽咽。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S擁抱歐陽娜娜。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S談起婆婆，在鏡頭前哽咽。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S在節目中真情流露。（圖／翻攝自愛奇藝）

節目播出後，小S在微博轉發這段影片，也再次強調：「真的很感恩，遇見了我的媽媽和婆婆，給予我很大的鼓勵，愛妳們！」粉絲則回以鼓勵「we're so proud of you, too」、「最好的S值得最好的媽媽和婆婆」。

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