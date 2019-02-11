媽媽竟下藥毒害學霸愛女！《Sky Castle》這幕設計突破魔女心房

文／yeonhee

김주영 // 金珠英（金瑞亨 飾演）

我發覺我最近很喜歡挑毛病，所以我打算洗心革面，決定從今以後一定要在每一部電影或劇集裡面，尋找它們最好的那一面，這樣才不會辜負用心良苦編寫的作家們，和盡全力完美呈現的演員及工作人員。今天就從最近很愛的《SKY Castle》開始。

以下會有雷喔。

每一個「惡人」的背後，都有一段不堪回首的往事。

我們認識的金珠英，是穿著一套黑色套裝，頭髮梳得整整齊齊，出場帶著碾壓全場氣勢的一個神秘女子。身為大學入學協調員，每一年都達到100%首爾醫大入學率，幫助那些「望子成龍」的父母們達成心願，殊不知這背後她利用的是孩子們最脆弱的心靈。

「讓父母最為幸福的瞬間，變得支離破碎，因為那才是真正的復仇。」

從以前開始就頗有勝負欲的她，原本以為能因為天才女兒，而重新被世人崇拜佩服，怎知道她給予孩子的所有壓力丈夫都看在眼裡，決定要帶女兒脫離這個虛榮地獄，才令她一時模糊了雙眼，打算致丈夫於死地。誰知道最終女兒被拖進這場事故，造成永久性的身心傷害。

無法接受的她，在醫院裡甚至不能直視女兒，其中混亂內心的也包含責備自己的那股氣憤。也許那麼一丁點的，她也正在後悔著假如當初不逼女兒成為最年輕的大學入學者的話，那麼今天可能正享天倫之樂的便是自己了。

每個人都有對待自身錯誤的解決方程式，而金珠英因為失去了全部，失去了享有丈夫及女兒於身旁、一家幸福安樂的權利，促使了本應可以避免的走火入魔，想要毀掉所有資歷聰穎的家族。

要說她堅強也不為過，畢竟她靠著堅韌的意志（雖然是負面的）撐了過來。收起了基本情感，一臉深不可測之姿，唯一能令她揚起有點邪的微笑的，只有當媽媽們妥協於她之時。利用著媽媽們不甘放棄的首爾醫大之夢想，鼓吹著親子之間的不合，玩弄他們因學業而變單薄的感情，因為這是她扭曲的慰藉。

一直以來都只在別墅外的鞦韆上看著女兒K，或是在車裡靜靜地等候，只交由趙老師把蠟筆送進去給女兒，可是難道金珠英不愛K嗎？其實不然。

知道自己就快被捕了，她過了那麼多年，終於進了那間別墅，還細心烹調了女兒最愛的咖哩。雖然她在煮好的咖哩裡下了藥，可在見了女兒之後馬上改變主意，因為錯不在孩子。

進門的那刻，女兒雀躍地蹦跳起來，久違地見到了媽媽。抱著母親，嚷著「我好好學習了」的K，馬上讓金珠英卸下了情感防禦，真正體恤女兒的淚水流下了。

剛好那幕裡的她倆，K穿著象徵貞潔的白色，意味著孩子像白紙般的純真無邪；而金珠英穿著黑色套裝，象徵莊嚴孤寂，以及一直背負著肇禍者的悲傷。兩人的服裝正巧對應自己的身分，而帶出了耐人尋味的價值觀，那就是別把孩子的純真當成利己的籌碼。

「即使發生像英才家那樣的事，您都甘願承受嗎，伯母？」

金珠英的心狠手辣，完成了上流社會世代相傳的成就。可是想了又想，這不就是社會的弊病嗎？靠著偷取的卷子，再聰穎的孩子也會因為一塵不變的盒子教育而無法使用自身的想像力，那不就是在世界變得更大更富有可能性的當兒，剝奪了「思想」資格嗎？難道進入頂尖大學和未來康莊大道就是正比？

透過金珠英，我很想問一句：到底真正的教育，該是如何？

飾演金珠英的演員金瑞亨，在採訪中透露過這個角色令她非常壓抑，而我也理解為什麼會那樣，因為真的太黑暗了。不過我很喜歡金瑞亨，因為她演出了這個角色的冷豔神秘感，太高深了（劇裡每個演員，不論是父母還是孩子都很會演，好想幫所有的家庭寫一篇文呢）。還沒看的大家，可以看看喔。

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章