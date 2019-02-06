初一票房出爐！《艾莉塔》全台冠軍　打破《阿凡達》紀錄

記者洪文／台北報導

今年農曆春節9天連假，超過10部電影在台上映。《艾莉塔：戰鬥天使》大年初一（5日）正式加入戰局，全台票房2880萬、台北票房856萬，上映1天衝上票房冠軍。台北票房其次為《馴龍高手3》、《愛・滿人間》兩部好萊塢片，華語片則是《廉政風雲 煙幕》稱霸，《大三元》居次。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）



《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，也是《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆催生超過11年，親筆寫下186頁劇本的心血結晶，全片採用正宗原生3D技術拍攝，加上好萊塢最頂尖的WETA特效團隊、超越動態捕捉技術的「表演捕捉技術」已臻純熟，視覺效果令人驚豔。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）



根據福斯影片公布數據，《艾莉塔：戰鬥天使》上映1天全台票房估計2880萬，擠下《馴龍高手3》奪下全台票房冠軍，也是2019年至今全台開片票房冠軍，更是超越監製詹姆斯卡麥隆《阿凡達》開片紀錄，也超越去年《黑豹》在小年夜上映的開片紀錄，有望在年假剩下5天順利破億。

由於全台票房系統至今未透明化，無法得知其他電影全台票房數字。大陸方面，大年初一春節檔期正式開打，前3名分別是寧浩執導、黃渤主演的《瘋狂的外星人》4億人民幣、韓寒執導、沈騰及黃景瑜主演的《飛馳人生》3.1億人民幣以及周星馳執導《新喜劇之王》2.6億人民幣。

大年初一台北票房排行榜（單日／累積）



1. 艾莉塔：戰鬥天使 856.5萬／856.5萬

2. 馴龍高手3 336.9萬／1896.1萬

3. 愛・滿人間 72.3萬／237.6萬

4. 廉政風雲 煙幕 67.3萬／67.3萬

5. 大三元 66.7萬／212.5萬

6. 幸福綠皮書 53.6萬／556.9萬

7. 異裂 42.2萬／2956.8萬

8. 寒單 36.7萬／610.6萬

9. 水行俠 28.4萬／1.4億

10. 瘋狂電視台瘋電影 24.9萬／130.8萬