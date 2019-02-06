張杰一開唱才驚覺「耳機有問題！」　神cover失誤…網跪了：實力live王

記者李湘文／綜合報導

大陸歌手張杰5日參加湖南衛視春晚，帶來《三生三世十里桃花》的主題曲《三生三世》，悠揚歌聲溫暖不少觀眾。不過，表演過程中，有些觀眾注意到張杰動作頻頻，一直伸手調整耳機，因而在微博瘋問：「張杰耳返是不是出問題？」意外引發熱議！

▲張杰上湖南衛視春晚。（圖／翻攝自微博／張杰工作室）

演出中，張杰一開口就是穩健歌聲，表情也顯得十分鎮定，但手上明顯動作不斷，一下摸左邊耳機、一下摸右邊耳機，一下又摸腰上的接收器。直到進入副歌，他才似乎終於放棄，不再動手調整任何機器，並直接摘掉了耳機，只聽現場音樂，但依然穩穩地演唱到最後。

▲張杰在live演唱的同時，頻頻摸耳機和接收器。（圖／翻攝自微博）

這段表演結束後，許多網友熱議「張杰耳返是不是出問題」，因為討論度太高，甚至成為熱搜話題。對此，張杰在晚間11點左右發文，坦承確實出了點問題：「是的，一開唱就發現耳機裡根本就沒返送人聲……我只能用『意念』唱了……」他還自己招認，發現耳機有問題的當下，一時緊張，誤把歌詞中的「那段」唱成了「那管」。

▲張杰招認失誤。（圖／翻攝自微博）

不過，儘管出現小失誤，網友對張杰的表演仍給予超高評價，直讚「摘掉耳機依舊超穩」、「實力live王」、「真的是服了，給跪」、「超強的live實力和臨場應變能力」、「你不說你唱錯了一個字，我真沒聽出來」，甚至有人表示「聽完歌後又想去看一遍電視劇了」。

▼張杰摘掉耳機後，仍穩健演唱。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）