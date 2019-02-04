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斯文男高中生深夜跟蹤　校花爸衝下樓「你給我小心點」

記者許逸群／台北報導

校花女團TUD（醜小鴨）由姜沛芯（貝果）、林靖軒、黃怡瑄（Kadi）與彭郁真（小班）4人組成，她們都是從《校花點點名》中一同朝演藝之路邁進。聊到被搭訕的經驗，她們可是遇過各種千奇百怪的攀搭方式，不過林靖軒卻遇過恐怖的跟蹤，所幸爸爸即時現身，才結束這場恐怖經歷。

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲校花女團TUD。（圖／記者湯興漢攝）

林靖軒某次夜裡回家，邊戴著耳機的她感覺到一名男生似乎與她「同行」許久，「他很起來很正常，像個斯文的高中生，所以沒多想。」不過到達住家附近的巷子裡後，發現對方走走停停，似乎就是在觀察她的下一步，讓她忍不住停下來直接問對方「請問有事嗎」！林靖軒笑說，現在想起來真覺得自己很大膽。

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林靖軒分享曾被跟蹤的恐怖經驗。（圖／記者湯興漢攝）

林靖軒透露，就在她質問對方後，該名男生澄清自己住在附近，但跟蹤的意圖實在太明顯，她當下立刻打電話給爸爸，爸爸也立刻衝下來。她笑說：「我爸衝過去找他，說『你幹嘛跟蹤我女兒，你給我小心點』！」隨後爸爸也提醒她不要邊走路邊聽音樂，更溫暖地說道「爸爸只有妳這個女兒而已」。

黃怡萱則笑說：「小時候最醜的時候追求者最多，隔壁班同學要追我，買飲料請全班！」彭郁真某次戴著口罩在校門口等朋友，結果被搭訕「妳很可愛」求認識，讓她傻眼「我戴口罩你也覺得我很可愛」。姜沛芯則是苦笑說，曾被路人搭訕，誇她笑容「驚為天人」、穿著「像女巫」，讓她哭笑不得。

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關鍵字

TUD, 姜沛芯, 林靖軒, 黃怡瑄, 彭郁真, 校花

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