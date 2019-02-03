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傅園慧錄影「意外墜馬」！　逞快大笑秒悲劇：我看不清了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸游泳選手傅園慧2016年在里約奧運奪得銅牌，受訪時一句「洪荒之力」，瞬間變成新一代「網紅」，成為奧運最受歡迎的選手之一。沒想到，她近來登上實境秀節目時，竟突然發生墜馬意外，所幸當下反應快、用手支撐住，才沒有造成太大傷害。

▲傅園慧錄影「意外墜馬」。（圖／翻攝自秒拍）

▲傅園慧登《我家那閨女》開心騎馬，卻發生意外。（圖／翻攝自秒拍）

在《我家那閨女》最新播出的內容中，傅園慧開心體驗騎馬，終於騎上朝思暮想的馬兒，在草原上馳騁快意策馬、一邊發出爽朗笑聲，過程中還不時對馬喊，「好寶貝，乖，寶貝，你是最棒的！你是最棒…」沒想到話還沒說完，她騎乘著的馬匹突然腳軟，讓她整個人被甩了下來，最後墜落到地面。

▲傅園慧錄影「意外墜馬」。（圖／翻攝自秒拍）

▲傅園慧錄影「意外墜馬」。（圖／翻攝自秒拍）

▲傅園慧錄影「意外墜馬」。（圖／翻攝自秒拍）

▲傅園慧錄影意外墜馬。（圖／翻攝自秒拍）

所幸，傅園慧墜馬前，早有感覺馬匹準備要倒下，加上身為運動員的她，本身反應就快，墜馬當下立刻用手護住臉，隨後醫護人員也緊急前往檢查傷勢。之後，她原本還要繼續騎馬，不料卻感覺眼冒金星，難受地喊：「我看不清了，好暈喔。」工作人員趕緊要她下來，經過約15分鐘的閉眼休息後，才感覺好多了。

雖然傅園慧樂觀表示：「摔倒了一定要站起來。真正的勇士是不會逃離困難的，不就是摔一跤嘛。」不過坐在攝影棚內傅爸爸，在觀看這一幕時，臉色立刻大變，還一度心疼到泛淚，顯見十分擔心愛女。

▲傅園慧爸爸見女兒出意外，心疼泛淚。（圖／翻攝自秒拍）

▲傅園慧爸爸見女兒出意外，心疼泛淚。（圖／翻攝自秒拍）

►點我看傅園慧墜馬影片。

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傅園慧, 洪荒之力, 我家那閨女

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