陸版《藍色生死戀》許凱含淚下跪求婚！　預告噴3看點…網求孟美岐穿衣服

記者陳芊秀／綜合報導

大陸翻拍經典韓劇《藍色生死戀》，1日首度公開預告。該片沿用韓版配樂，劇情雖然沒有大幅度變動，不過男主角是許凱扮演的「韓泰」，再加上「火箭少女」孟美岐特邀演出，讓電影版看點掀起話題。

▲陸版《藍色生死戀》預告曝光了。（圖／翻攝自官方微博）

《藍色生死戀》描述兩個意外被調換的女孩，人生也因此錯亂，趙露思扮演「恩熙」，和焦睿扮演的畫家「俊熙」小時候曾是兄妹，直到血緣誤會曝光，兄妹多年後重逢，情不自禁燃起愛火。

許凱在電影版雖是男主角，但並非原版的畫家哥哥，而是富二代「韓泰」，對趙露思展開各種撩妹攻勢，甚至和另一個男主角焦睿同時單膝下跪求婚。另外還出現海邊婚禮，他身穿深色西裝，挽著新娘，而空拍鏡頭中，還有白色西裝的新郎在場，似乎暗示他只陪新娘走入場。

▲許凱狂撩趙露思。（圖／翻攝自秒拍）

▲許凱單膝下跪，含淚求婚。（圖／翻攝自秒拍）

▲許凱挽身穿婚紗的趙露思。（圖／翻攝自秒拍）

除了許凱扮演痞子富二代，孟美岐扮演被調換的女兒，韓版是由韓彩英扮演。她身為「火箭少女」成員人氣特別旺，預告最後身穿黑色比基尼泳衣，在泳池中告白男主角：「等你定了，總會回到我身邊的。」雖然出場畫面不多，服裝造型則是辣度全開，更在粉絲討論區中迴響熱烈，被狂讚「台詞挺溜的」、「想幫她穿毛衣」、「快把衣服穿上妳還小呢！」

▲孟美岐身穿火辣比基尼撩許凱。（圖／翻攝自秒拍）

►許凱《藍色生死戀》求婚。（影片連結請按此）