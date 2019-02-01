歐陽娜娜禁愛令解除　錄影鬆口私下「男友暱稱」！

記者劉宜庭／綜合報導

歐陽娜娜遠赴美國波士頓伯克利音樂學院念書，演藝工作驟減，儘管如此，她仍會在固定時間推出Vlog影片，日前也趁著放假時間，飛往義大利佛羅倫斯錄實境秀，節目中，她除了大方透露理想型，也鬆口未來若陷入戀愛時，私下會對男友的暱稱，「覺得很甜的感覺。」

▲歐陽娜娜是《小姐姐的花店》班底之一。（圖／翻攝自愛奇藝）



在《小姐姐的花店》中，歐陽娜娜和小S暫時將花店工作交給林彥俊、小鬼（王琳凱），2人前往餐廳享用當地美食。用餐聊天期間，小S好奇提問，覺得小鬼、林彥俊誰比較帥？娜娜表示，因為這2人是完全不同的類型，所以沒辦法進行比較，至於心中覺得帥的臉？她則回答彭于晏，「我喜歡Man氣的男生。」

▲歐陽娜娜舉例心中覺得帥的臉是彭于晏。（圖／翻攝自愛奇藝）

聊到夫妻之間的稱呼時，小S表示絕不會喊老公「拔拔」，而是會喊「Baby（寶貝）」。歐陽娜娜也分享，傅娟私下稱歐陽龍「龍哥」，歐陽龍則會喊傅娟的英文名「Sunny」。

此外，過去歐陽家中有禁愛令，直到歐陽娜娜滿18歲時，爸爸才開放禁令，當時她表示：「其實爸爸覺得我只要遇到好的人都OK，但是要提前跟他們說，但爸爸應該會比較晚知道，媽媽會先知道，他們說只要對方健康、很乖就可以了。」如今談論到對愛人暱稱的話題，她也透露，覺得「寶寶」這個暱稱滿甜的，「如果我以後有男朋友，就會叫寶寶。」

▲歐陽娜娜如果戀愛會暱稱男友叫「寶寶」。（圖／翻攝自愛奇藝）

回到合住的民宿後，眾人圍在餐桌上聊天，由於過去大多由男成員早起去進花，小鬼當時便提議，認為進花工作應該是要每個人都輪流去，歐陽娜娜便幽默回說：「來這個節目，我首先知道這個時代的男生什麼樣，然後知道自己為啥單身這麼久，因為已經沒有好男人了。」直率發言讓眾人笑翻，在網上引發討論。