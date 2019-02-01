廢棄精神病院陰森森　美恐女王拍戲一轉角「超級毛」

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▲莎拉保羅森接受專訪時大談恐怖經驗，另外還有山繆傑克森和布魯斯威利完整專訪，皆收錄在ETtoday《星光好選喆》節目。

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

「美恐女王」莎拉保羅森，以驚悚美劇《美國恐怖故事》聞名全球，拍過這麼多驚悚恐怖影視作品的她，已經練就一身大膽，不過首度加入演出《異裂》卻讓她覺得「痞痞挫」，直呼《異裂》拍片現場，是她感受過「最陰」的地方。

原來電影裡飾演精神科博士的她，和三位男主角「野獸」詹姆斯麥艾維、「玻璃先生」山繆傑克森、以及「監控者」布魯斯威利，是真實拉拔到廢棄十幾年的精神病院拍攝《異裂》，莎拉保羅森形容現場「陰氣很重」，是她從影以來拍室內戲最冷的一次經驗。

▲《異裂》是在真正的廢棄精神病院裡面拍攝。（圖／電影劇照）

莎拉保羅森表示自己過去常常在戶外很冷的地方拍戲，但拍《異裂》卻是連室內也很冷，讓她感覺很怪，「那裡過去是一處真正的精神病院，只是廢棄很久了，所以窗戶並沒有隔阻效果，真的非常冷…」，而偌大的廢棄醫院，也常常讓莎拉和劇組人員走著摸不著頭緒，「有時候你只是轉個彎想去休息區，但一轉彎就來到一個莫名的地方，那真的讓人超級毛。」

▲（自左至右）莎拉保羅森、詹姆斯麥艾維、布魯斯威利和山繆傑克森一起主演《異裂》。（圖／取自KLUV-Radio.com）

《異裂》的結局有出人意料的大轉折，莎拉保羅森表示當她第一次看到劇本的時候，實在很迫不及待的想翻到最後四頁，去看結局到底發生了什麼事，不過最後還是忍住了，「我從頭到尾按順序看完，不過我滿驚訝我拿到的劇本是完整的，因為我聽說導演常常給演員結尾少三頁的劇本。」，她解釋奈沙馬蘭先前常會拍攝不同版本的結局，演員也不曉得哪一個是電影最終版本，但這一次自己拿到的是完整劇本，讓她笑稱知道自己會是「重要人物」，並樂見導演奈沙馬蘭再拍續集，表示「如果有續集的話，我絕對樂意回歸演出。」