最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化

記者傅家妤／綜合報導

林彥俊從《偶像練習生》中順利出道，成為男團NINE PERCENT（9％）的其中一員，近來參加節目《小姐姐的花店》展現出私下暖心一面，擄獲不少少女的心，他在31日的節目中，首度揭開對未來婚禮的想像及唯一要求，就是一切都聽另一半的，「她想要什麼，就給什麼！」

▲林彥俊參加《小姐姐的花店》。（圖／翻攝自微博／《小姐姐的花店》）

林彥俊在《小姐姐的花店》當中擔任店員，一開始他被節目標榜為「高冷」形象，但隨著節目播出，他也慢慢開始融入大家，雖然外表高冷，但不時總會做出一些暖心的事情，例如外出時，偶而會幫店裡年紀最小的歐陽娜娜帶蛋糕，哄對方開心，或是看到有老奶奶坐在寒冷的街頭乞討，會主動停下給對方錢，不僅暖心也很有愛心。

▲林彥俊在節目中展現出有別於以往的暖心一面。（圖／翻攝自微博／《小姐姐的花店》）

在最新一集節目中，林彥俊被小S問及，未來想要一個怎樣的婚禮時，他毫不猶豫地表示：「我尊重女生，女生想怎麼辦都可以！」無論未來的那個她，是想要一個誇張的，或是需要大費精力的豪華婚禮，他都會無條件答應，後來宋佳追問，「只要她想要，你就給她？」他也毫不猶豫點頭：「是！」該回答也獲得在場所有女生一致讚賞。

▲林彥俊暖心答案讓女粉融化。（圖／翻攝自愛奇藝）

不少女粉絲在看完該片段後，也被林彥俊電暈紛紛直呼：「林彥君小哥哥好暖喔」、「這個回答誰不想嫁啊」、「就是要嫁林彥俊這種男人」，掀起不少熱議。

▲粉絲留言。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）