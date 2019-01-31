快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴

記者劉宜庭／綜合報導

港星葉子楣因擁有36F傲人上圍和20吋螞蟻腰，拍過香港三級片憑《玉蒲團之偷情寶鑑》，被封為「波霸始祖」，是港片中的熟面孔，但她和骨科醫生呂錫照熱戀後，便息影淡出演藝圈，小倆口雖然未結婚，但一起相伴走過26年時間，沒想到今傳出，男方早在2018年11月離世，搭飛機途中心臟病發亡。

▲葉子楣與呂錫照交往26年。（圖／CFP）

呂錫照是脊骨神經科醫生，與前妻生下一子，生前在香港開的診所，目前也由兒子接手。他1992認識葉子楣後，雙方相愛相伴整整26年，雖然沒有結婚，但同居多年，互動早以像老夫老妻一般，過去也常被拍到外出約會用餐的畫面，感情相當好。

沒想到，據香港《蘋果日報》報導，呂錫照2018年底搭機飛美國的途中，突然心臟病發亡。對此，他的兒子日前也鬆口證實父親已在11月離世，其他不願多談。

葉子楣現年53歲，曾因豐滿上圍成為「一代波霸」，曾經紅極一時的她，自從和呂錫照熱戀後，便漸漸淡出演藝圈，回歸平淡生活，如今的她雖然少了以往的性感氣息，但過去被拍到約會畫面，臉上總是充滿幸福笑容，看得出與男友交往期間，2人感情十分穩定甜蜜。

▲葉子楣被封為「波霸始祖」，自從與呂錫照交往後便逐漸淡出娛樂圈。（圖／CFP）



2人交往多年，葉子楣過去曾坦言，曾有想結婚的衝動，只是拖久了，現在和男友膩在一起反而有點悶，笑稱「大家各有自己空間，會舒服些。」沒想到，如今男方突傳出離世噩耗，她頓失老伴，對她而言勢必是重大打擊。

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