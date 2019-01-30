統神開節目夢想來賓「想找孫安佐」　背後原因直白現場笑噴

記者林彥君／台北報導



電玩實況網紅「亞洲統神」張嘉航主持Soocii《統神握壽司》，統神是第一代遊戲實況網紅，狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐拍攝「肌肉片」爆紅躍升網紅，統神想邀請他上節目，但看到新聞發現孫安佐業配價碼要20萬元，近期要合作很難，「很想找安佐哥，因為我想問他噴射器到底能在哪裡買？」

▲網紅統神錄直播節⽬《統神握壽司》。（圖／記者黃克翔攝）

網紅越來越多，有些人走社交路線、有些人專注遊戲，統神認為當網紅最重要的是要有個人風格，賺錢各憑本事，統神不怕被後輩取代，讚孫安佐有自我風格，成功吸引觀眾眼球，「英雄出少年，很不錯！」對於業配價格，統神坦言當網紅很好賺，「不然我幹嘛做！」自認薄利多銷，6年來價碼「只有小漲。」

▲網紅統神錄直播節⽬《統神握壽司》。（圖／記者黃克翔攝）

統神和哥哥「國動」在「張家兄弟滑起來」頻道中找來吳宗憲的兒子鹿希派等人挑戰大胃王，統神透露，半年前就邀請鹿希派合作，若鹿希派完成學業後回台，希望再有合作機會，笑說「鹿希派拍片時都在撂英文，講話很ABC，傻眼，而且不是講單字而是整句，真是受不了。」

▲網紅統神錄直播節⽬《統神握壽司》。（圖／記者黃克翔攝）

統神認為在電視節目中講話會受限，感到不自在，比較喜歡專注在網路領域，未來不排斥轉型，「賣餅、賣玉、賣海鮮都可以。」統神的老婆「003」也在場，被問到會不會後悔和老婆結婚，統神打趣說：「男生都是這樣，有了A就會想B，一定要Hold住，不覺得我現在講話很像柯文哲？不想回應就轉移話題。」