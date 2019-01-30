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張學友巡演最終場催淚！全球跑了2年..哽咽致謝：我想繼續進步

記者盧薇淩／台北報導

「歌神」張學友2016年10月21日由北京開始在世界各地舉行《學友 · 經典》世界巡迴演唱會，經過2年三個月零八日的時間，巡演97個城市，29日晚在香港紅勘劃下最後句點。回首這2年多，他語帶哽咽，感謝家人對他容忍及支持，也說：「唱歌是我一生人最喜歡的事，但是我想繼續進步，不會停步於此，所以希望大家可以繼續支持我，希望在不久的將來能帶給大家一個更好的表演。」

▲▼張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

▲張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

233場演唱會，雖然一直沿用同一班底及同一舞台，但來到尾場，張學友繼續致力傾情獻唱數十首金曲，以一身金色西裝造型閃爍登場，「今天是整個演唱會的最後一場，已經是本人的紀錄，希望下次有機會再破！好多人說過想看尾場，因為會Encore10次，但是其實233場都是同一個舞台，時間非常固定，每場完結誤差不會超過5分鐘，不過大家可以放心，今晚都會唱到盡！」據網上資料統計，張學友已開超過800場演唱會，他也說：「發覺還不少人是第一次看我的演唱會。我感到很驚訝，同時都很開心，希望比第一次來看我的朋友能看到張學友35年來的音樂歷程！」

▲▼張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

▲張學友哽咽感謝家人。（圖／環球音樂）

在演場會中途的送禮環節過後，張學友也繼續說：「首先在這祝大家新年快樂，來到演唱會的最後一場，想藉著今晚多謝支持我們的主辦單位，能夠用這個紅館四面台的表現方式是我的夢想，因為有他們的支持才能讓我構想的舞台成真，並能把這個舞台帶到世界各地。」隨後，他在台上逐一多謝演唱會的Crew成員，甚至說出每個正在舞台上的樂隊、弦樂團、製作組等各成員的名字，非常窩心。

▲▼張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

▲張學友巡演歷經2年多。（圖／環球音樂）

張學友並到家人在這2年多對他的容忍和支持，並感謝公司幫他好好照顧了家庭，讓他沒有後顧之憂地去完成這一系列的巡演。接著他說出了稍停下來的原因：「不捨得完結的人是我，但叫停的人也是我。唱歌是我一生人最喜歡的事，但是我想繼續進步，不會停步於此，所以希望大家可以繼續支持我，希望在不久的將來能帶給大家一個更好的表演。」而張學友在分享途中也是百感交集，一度哽咽，場面感人。

最後張學友說，「今次是我做這麼多次演唱會以來較開心滿意的一次，雖然未能在香港開啟巡演，但能在香港紅館的舞台上結束，感覺很圓滿。因為以往把舞台搬到海外做總會有各種制肘，例如舞者人數剩下一半，四面台變成三面台等等，所以再次感謝主辦單位的支持，能讓我完成這一系列的經典舞台。」巡演2年來的時間，已成為他及團隊們人生的一部份，在此刻終於完成，他以玩笑說有種「失業」的感覺。

▲▼張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

▲▼張學友笑稱巡演結束就像失業。（圖／環球音樂）

▲▼張學友在香港舉行最終場演唱會 。（圖／環球音樂）

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