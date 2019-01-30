Gino重要部位遭誤擊　媽媽探班心驚：你還要傳宗接代

記者許逸群／台北報導

《民視第一發發發》除夕特別節目「經典歌舞大PK」單元中，Gino與世界冠軍「Zero Four」合作，還首次與他們旗下的「Zero Four Kids」12位可愛小女孩熱舞特技表演，「這次不只是跟專業老師們一起跳舞，而是跟小女孩們一起合作演出，舞蹈中不少特技表演，我比旁邊一直盯著我們看的家長還緊張。」

▲Gino與「Zero Four」合作。（圖／民視提供）

Gino這次有多種特技，要把10歲小女還翻、滾、拋及接融合在街舞中，他笑說旁邊的家長緊盯深怕有任何閃失，「其實我是全世界最緊張的，我自己怎樣沒關係，這2位小女孩在翻滾表演時我都是誓死保護，一根頭髮都不能少。」Gino大讚合作的小女孩專業度不輸大人，不但眼神有殺氣，動作更是俐落。

▲▼Gino勁歌熱舞演出。（圖／民視提供）

Gino說：「其實我才內傷，剛好來探班練舞的媽媽都驚嚇說我還要傳宗接代，要我小心一點。」原來有不少翻滾被舞蹈老師踢腿動作誤擊「小Gino」，讓他搞笑說「有一種痛是男人才知道的痛」。其實他在這次演出前感冒不適，還去打針才來，但一站上台就舞神上身，完美演出。

▲演出中有許多高難度動作。（圖／民視提供）