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犧牲髮線！BC班尼迪克：禿頭是聰明象徵，現代性感指標

記者洪文／綜合報導

「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）所主演、改編自真實事件的最新政治電視劇《脫歐之戰》（Brexit: The Uncivil War）2月2日起終於可以在台灣看到了。他為了演活英國脫歐公投運動領導人，不惜犧牲髮際線絕頂演出，還逗趣說:「我認為禿頭是聰明的象徵，更是現代的性感指標。」

▲▼BC班尼迪克康柏拜區《脫歐之戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲班尼迪克康柏拜區《脫歐之戰》劇照。（圖／CatchPlay提供，以下同）

《脫歐之戰》為BBC所打造的原創政治電視劇，由《黑鏡》「聯邦星艦卡里斯特」、《新世界福爾摩斯》導演托比海恩斯（Toby Haynes）執導，改編自2016年英國透過公投運動「Vote Leave」與歐盟分道揚鑣的真實事件，班尼迪克康柏拜區則飾演主導此脫歐運動的領導者多明尼克庫明斯（Dominic Cummings）。

▲▼BC班尼迪克康柏拜區《脫歐之戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）

其實演出一個如此充滿爭議性的角色，班尼迪克康柏拜區是經過深思熟慮的，「脫歐事件的影響超乎想像，我希望透過多明尼克的想法來了解這個影響全球經濟運動背後的動機與過程，不論觀眾是支持或反對，都應該透過傾聽來理解，他是某些人心中的英雄，卻也是某些人心中的異議分子，無論如何他都是改變歷史的重要人物。」

▲▼BC班尼迪克康柏拜區《脫歐之戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）

《脫歐之戰》將於2月2日起在「CATCHPLAY ON DEMAND線上影音平台」獨家放映，9天春節年假還有本屆奧斯卡入圍影片包括《一個巨星的誕生》、《登月先鋒》、《黑豹》、《一級玩家》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《摯友維尼》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《超人特攻隊2》以及目前未在台灣戲院上映的《黑色黨徒》等，華語電影則有由周潤發與郭富城主演，被譽為近年最刺激偽鈔犯罪電影《無雙》、獲得金馬獎12項提名電影《影》以及口碑炸裂動作台片《狂徒》等片。

此外，CATCHPLAY ON DEMAND更在2月1日至2月10日推出線上影音會員挑戰「一天一部電影馬拉松」，每天中午12點起，限時24小時，提供免費觀看當日指定電影，包含《失蹤網紅》、《疾速救援》等天天公布的神祕強片。

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班尼迪克康柏拜區, Benedict Cumberbatch, 脫歐之戰, Brexit: The Uncivil War

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