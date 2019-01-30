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「和偶像交往的機率」算出來了！　日學者認證：跟小行星撞地球一樣

▲和偶像交往的機率。（圖／翻攝自IG、微博、《台灣愛奇藝》提供）

▲和偶像交往的機率算出來了，日網陷入狂喜。（圖／翻攝自IG、微博、《台灣愛奇藝》提供）

記者陳芊秀／綜合報導

日本最近又有新創舉，有位統計學者鳥越規央憑著多年經驗，精算出「你和偶像交往的機率」，數字出爐後轟動日網，眾人驚喜回應「原來不是0啊！」

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲和偶像交往的機率是4049分之1。（圖／翻攝自日網／Abema）

據日媒《AbemaTIMES》報導，鳥越規央從18到25歲的日本偶像人口數3860人，除以18到30歲的總人口約871萬3580人，算出0.0443%，再乘以認為可以戀愛的偶像佔55.7%，結果是0.0247%，相當於4049分之1。他在3年前就已經算出這個數字，且這個偶像人數的範圍，還包括地下偶像的人口數。

有關主持人好奇「有這麼低嗎？」對此鳥越規央進一步形容，「這個機率和小行星撞地球」、「夏季甲子園大賽得到優勝」是一樣的。同時他也強調，這個機率是針對一般市民，「如果加上有錢的條件，當然機率還會再往上提升。」

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲統計學者鳥越規央表示，和偶像交往的機率，和小行星撞地球一樣。（圖／翻攝自日網／Abema）

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲主持人傻眼：「有這麼低嗎？」（圖／翻攝自日網／Abema）

日本網友對於這個結果相當開心，「可以耶！所以可以交往了」、「原來是4049人中的1人，我可以加油」、「世上的男孩可以加油了。」還有人驚呼「遇到色違皮卡丘的機率更低耶」、「原來有這麼高」、「努力一點去各個場合見偶像！」

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲日本網友好開心，「4049中的1人啊，我可以加油！」（圖／翻攝自推特）

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲網友打氣：「世上所有的男孩加油吧！」（圖／翻攝自推特）

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲網友驚呼：「找色違皮卡丘機率還比較低咧！」（圖／翻攝自推特）

▲日本學者算出「和偶像交往的機率。」（圖／翻攝自推特）

▲網友自我打氣：「有4049分之1的機率！加油去各種場合見偶像！」（圖／翻攝自推特）

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