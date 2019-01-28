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雪碧醉到「喝自己吐的酒」：敲錯房暈3天沒卸妝

記者林彥君／台北報導

亞洲男性娛樂品牌JKF舉辦尾牙宴，四大金釵雪碧、珍琳、唐77、 龔映璇舉杯祝新的一年大躍進，晚會中雪碧穿上勁辣禮服當招待，回首2018年，雪碧許願說「 希望今年新聞一樣多，要刷個存在感，但是希望好新聞啦，不要再有誹聞了。」

雪碧在尾牙舉杯敬酒，被問到自己酒量如何？雪碧說曾經喝醉跑錯層樓，敲錯房，暈到整整三天沒卸妝，喝到自己吐出的酒，但都是小時候的糗事現在不會發生了。

▲▼雪碧 。（圖／JKF提供）

▲雪碧。（圖／JKF提供）

雪碧是第一代JKF女郎，很感謝JKF給讓她有很多曝光機會，透露今年會合作推出大尺度寫真，有別於之前的不同的風格，笑說尺度部分絕對會讓大家滿意，希望未來有更多機會發揮自己，未來一起努力。新年雪碧會準備6位數紅包給爸爸媽媽，工作滿檔的她，過完除夕就會直接工作。

龔映璇表示自己從來不喝酒，應該說是閃酒王，所以不會酒後出糗。珍琳說：「因為自己酒量真的很好，所以從來從來沒有喝醉過，連自己認識十年的姐妹都期待我喝醉鬧笑話，可是人家真的沒有這種經驗，好希望有人可以把我灌醉。」唐77說新年下重本會包吉利數字6萬6給媽媽，自己會很大方包給媽媽包大包一點，整年日子都很好過。

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