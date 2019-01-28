劉青雲爆炸戲「火從眼前衝出」　導演監控器後方嚇傻

記者洪文／綜合報導



賀歲片《廉政風雲 煙幕》描述香港廉政公署追查一宗私煙相關的賄賂案，導演麥兆輝不惜重本在澳洲拍攝多場動作場面，讓張家輝及劉青雲有種雪裡來、火裡去的刺激感，甚至林嘉欣都體驗了飛車追撞的緊張場面。

▲《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供，以下同）



劉青雲有一場廉政公署的官員們要去尋找證人，卻遇到兇徒搶先一步，引爆公寓的場景，為了達到緊張效果，劉青雲和一班演員都親身上陣，讓火從眼前衝出！連導演麥兆輝回憶都說：「他們真的離火很近了，我在後方看監控都感受到火的熱氣，演員們應該會更有感受，技術團隊很了解火的特性，而且真的要算得剛剛好，位置走前一點點都不行。」

《煙幕》劇組前往澳洲拍攝1個多月，導演麥兆輝透露這次拍攝最困難的就是澳洲借場地的文件往返，甚至在拍攝前一個月，安排一組工作人員先飛到澳洲，開始跑公文，不停來回，但終於借到各種特殊的場地，甚至連管制森嚴的機場入關內的場景都可以拍攝，拍攝當天連張家輝都直呼不可思議，「在香港都不太可能拍攝的場景，居然在澳洲做到了。」

電影中的許多電影作場面都與張家輝有關，劇組更是不計成本，都在澳洲拍攝，其中一場滑雪追殺的戲，更特別在大雪紛飛時，封了滑雪場二天進行拍攝。張家輝本身會滑雪，但進行高難度的動作拍攝時，導演麥兆輝還是安排替身上陣，「真的太危險了，不可能讓演員自己演出，而且這場動作戲也是煙幕迷團啊！」





麥兆輝透露當地正是滑雪季節，許多滑雪場都拒絕封場二天，好不容易劇組才找到適合的場地拍攝，結果當天下起大雪，讓拍攝難度更上層樓，光是拍攝張家輝坐纜車上山的戲，山上的冷風直灌，就讓張家輝及拍攝的工作人員冷到不行。而前進滑雪場內部拍攝追逐場景，難度更上層樓，麥兆輝笑說：「幸好早在2001年我拍電影《願望樹》時，就已經在冰天雪地中拍攝滑雪戲了，有些難題早就經歷過，在現場可以很快解決。」

在澳洲的停車場更要拍攝一段張家輝遭綁架，林嘉欣奮勇救證人的驚險場面，沒想到這場戲最危險的演員是林嘉欣，不但被人慘摔在地，還要開車與綁匪對撞。她必需坐在車裡，演出承受撞車衝擊的危險畫面，麥兆輝表示澳洲的飛車技術團隊非常專業，可以零危險的拍攝，但林嘉欣一個人坐在車裡準備拍攝時，還是緊張尖叫連連，但一拍攝她便毫無懼色，精準完成演出，讓導演大讚她：「原來你不只是演技派，還是動作演員啊！」

《廉政風雲 煙幕》將於2019年2月5日在台上映。