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母怕她因外表被淘汰..擋參賽《聲林》！許莉潔曝肉肉女自卑心聲

記者盧薇淩／台北報導

華人最大選秀節目《聲林之王》第一季劃下句點，榮獲第三名的許莉潔在節目中與A-Lin、信合唱，海選時唱Adele的《All I Ask》被評審陳子鴻聽見無限的可能性。不過歌聲有實力，許莉潔對自己的「肉肉女」外表卻始終沒自信，除了不當減肥，參加《聲林》之前，媽媽也因擔心選秀會將顏值列入評選裡，深怕女兒心裡受傷而不支持她參賽。

▲▼許莉潔加入喜歡音樂 。（圖／喜歡音樂）

▲許莉潔加入喜歡音樂 。（圖／喜歡音樂）

許莉潔曾為了減肥誤信偏方，吃減肥藥、包保鮮膜運動。熱愛唱歌的她，參加過不少大小比賽，但其實當初要報名參加《聲林》之前，媽媽一開始是不支持的，原來是擔心選秀比賽除了評比唱歌，若還要論顏值，怕女兒被刷掉心裡會受傷，所幸當時許莉潔放手一搏，承諾媽媽是「最後一次參加選秀」，將媽媽的擔心轉為動力，每次演唱都用盡全力，最終奪得第三名佳績。

某次在節目上，許莉潔因說出自己外型的沒自信而淚灑舞台，導師蕭敬騰聽了說：「如果不滿意自己的現況，那就改變它！」而潘瑋柏也問：「你小時候愛唱歌的時候有想這麼多嗎？」從那時起，就讓她下定決心改變自己，短短的2個月已瘦身10公斤並持續努力中，她也發現不少「肉肉女」網友會私訊鼓勵她繼續加油，她也希望鼓勵更多人：「不要沒自信，要勇敢地去追求夢想！」

▲▼許莉潔加入喜歡音樂 。（圖／喜歡音樂）

▲許莉潔因外表頗沒自信。（圖／喜歡音樂）

許莉潔過去出賽過北大北韻獎、政大金旋獎，都剛好遇到陳子鴻當評審，他觀察許莉潔比賽一路以來的表現，期望她的歌聲能感動更多人，也盛讚：「評了大大小小的比賽，沒聽過一個女生這麼會唱歌」，於是也將許莉潔簽下來加入喜歡音樂，目前新專輯已開始收歌，預計上半年就會推出新作品。

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