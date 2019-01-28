準備搶！薛之謙宣布4月台北首開唱　票價「最低777」這天賣

記者盧薇淩／台北報導

大陸歌手薛之謙一首《演員》在台灣奠定情歌王子寶座，傳唱度相當高，他看重台灣歌迷，出道13年，除了先前來台灣拍攝MV之外，他從未在台有過公開行程及演出，28日公布新喜訊，他將首度來台灣舉行個人演唱會，且第一次開唱就強勢攻蛋，將於4月13、14日兩天舉行「摩天大樓」巡演台北站，門票將於2月17日開賣。

▲薛之謙宣布台北開唱 。（圖／IME TW提供）

2016年，薛之謙以一首《演員》在台灣奠定了情歌王子的寶座，這首歌還蟬聯KTV點歌榜冠軍數周，目前成績還是居高不下，2017年薛之謙專輯《渡The Crossing》飽受好評，其中《動物世界》、《高尚》、《渡》單曲引起討論，2018年的《啞巴》、《肆無忌憚》、《摩天大樓》等也獲得熱烈迴響。

主辦方28日宣布攻蛋演出，薛之謙「摩天大樓」世界巡迴演唱會，舞蹈編排及獨特的視覺設計，都將完美呈現於這次演唱會當中，台北場更有別於其他城市，特地多加了延伸舞台，讓藝人能更加貼近每一位粉絲，希望粉絲能夠零距離地欣賞薛氏情歌。

▲薛之謙場次票價曝光 。（圖／IME TW提供）

薛之謙摩天大樓世界巡迴演唱會—臺北站

※售票時間：2019年02月17日下午1點整啟售

※演出時間：

‧ 2019 / 04 / 13 (六) 18:30 入場 / 19:30 開演。（實際時間依現場狀況調整）

‧ 2019 / 04 / 14 (日) 16:30 入場 / 17:30 開演。 (實際時間依現場狀況調整）

※演出地點：臺北小巨蛋

※票價：NTD 4777 / 4277 / 3777 / 3277 / 2577 / 1777 / 777 (全場對號入座)