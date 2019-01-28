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郭碧婷遇愛變「肉食女」　蕭敬騰傻笑：我像砧板上的魚肉

記者李欣容／綜合報導

郭碧婷在公視4K原創影集《魂囚西門》飾演醫院院長千金，對愛主動出擊，讓蕭敬騰甘願當草食男。蕭敬騰直誇她演技自然，「眼淚像水龍頭要開就開、要關就關。」最新宣傳片中，郭碧婷展現火辣身材，要蕭敬騰「人情債肉償」，辛辣對話引來討論。

▲▼ 郭碧婷飾演千金小姐玉玫勇敢追愛 。（圖／公視提供）

▲郭碧婷飾演千金小姐「玉玫」勇敢追愛。（圖／公視提供）

郭碧婷在劇中飾演私人醫院的院長千金「洪玉玫」，也是新陳代謝科主治醫生，從小一帆風順，唯一的挫折可能是與心理師魏松言（蕭敬騰 飾）的感情，兩人遲遲無法修成正果。

▲▼ 郭碧婷飾演千金小姐玉玫勇敢追愛 。（圖／公視提供）

▲郭碧婷（左）自然的演技讓蕭敬騰佩服。（圖／公視提供）

玉玫期盼永遠維持熱戀狀態，與松言共組家庭，內心傳統的她，卻有著「肉食女」主動出擊的膽識。最新宣傳片中，郭碧婷展露性感身材，要老蕭「人情債肉償」，飾演草食男的老蕭則自嘲：「怎麼我像砧板上的魚肉？」沒想到郭碧婷笑回：「那你要生吞活剝，還是清燉紅燒呢？」生動甜蜜的對話，讓戲迷相當期待。

▲▼ 郭碧婷飾演千金小姐玉玫勇敢追愛 。（圖／公視提供）

▲郭碧婷（左）在劇中飾演「肉食女」對愛主動出擊。（圖／公視提供）

《魂囚西門》改編自作家九色夫同名小說，由謝庭菡執導，蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華領銜主演，故事描述心理師魏松言從美國歸來西門町執業，卻意外連連見鬼，從此開啟他為鬼魂做心理諮商的旅程。2月16日起每週六晚間9點，將在公視頻道、MOD首播，Netflix、公視+、Hami Video同步播出。

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蕭敬騰, 郭碧婷, 魂囚西門

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