影／世界DJ冠軍J. Espinosa「反手刷Pad」嗨炸中正紀念堂：我也會怕DJ Afro

記者洪文／台北報導

「Red Bull Music 3Style世界DJ大賽」由美國DJ J. Espinosa奪下冠軍，他在比賽中反手刷Pad，嗨炸中正紀念堂。他在後台接受訪問坦言：「我也會怕DJ Afro正男，畢竟他很優秀，也有地主優勢，很受到現場觀眾歡迎，所以我把耳朵閉起來，聽一些其他的東西，盡量讓自己不受影響。」

▲▼ Red Bull Music 3Style世界DJ大賽冠軍 J Espinosa 。（圖／記者周書羽攝，以下同）



DJ J. Espinosa比賽後坦言，非常開心，對於來自日本DJ Fummy以及來自台灣DJ Afro兩大勁敵，他坦言：「這次參賽的24個DJ都很厲害，我的策略就是不能想太多，我知道Afro受到地主愛戴，Fummy技巧超厲害，我只能專心在自己身上，不能動搖，我聽一些水聲、下雨聲，避免這些雜念。

談及快手Pad結合鋼琴的部分，DJ J. Espinosa透露，花了1個月每天都在想要怎麼做這個Set，忽然有一天靈感就來了，雖然沒有花太多時間練習這個set，不過想這個set是花最久的時間，「靈感不是想來就來，而是靈感要來才會來，只能跟著靈感走。」

這是DJ J. Espinosa第二次來台灣，他上次來台灣因亞洲巡迴太累了，幾乎沒有出門，而這次跟著主辦單位遊玩了九份、平溪、野柳等地，讓他覺得可以放鬆一點很棒。他也預告3月應該會再回來台灣表演，「這次認識很多人，我很希望很快再回來台灣，我3月會再回來的！」