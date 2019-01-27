快訊／傑尼斯天團「嵐」閃電宣布休團！　合體到2020年為止

▲ARASHI驚爆解散。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯天團「ARASHI（嵐）」閃電宣布停止活動！團體活動將到2020年為止。該團是自SMAP之後的超人氣男團，且剛宣布展開出道20周年巡迴演唱會，27日眾成員宣布休團，形同解散，震驚大批粉絲。

據日媒《日刊體育報》報導，「嵐」5位成員包括大野智、松本潤、二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔錄製影片，宣布團體停止活動，有關休團後的打算則沒有提及，影片率先在傑尼斯粉絲官網公開。該團眾成員從小傑尼斯起開始活動，1999年組團出道，合體主持綜藝節目，或各自演出電視劇、電影，逐年累積超高人氣。

影片中，大野智以「嵐」隊長代表發言：「大家好！我們是『嵐』，我們有些話想對粉絲說，我們經過多次的討論，『嵐』決定在2020年停止活動。突然宣布這件事想必讓大家相當震驚，首先我們決定要好好告訴一直以來支持我們的粉絲。」眾成員身穿不同顏色西裝，宣布重大發表前90度鞠躬，表情嚴肅。

嵐、、

涙出てくる、、キンプリのこと面倒見てくれるんじゃなかったの？

キンプリを広めてくれてありがとう pic.twitter.com/eN1tM2gimc — きらきら (@kawaii_love_28) 2019年1月27日

「嵐」日前宣布展開成軍20周年5大巨蛋巡迴演唱會，直到2019年12月底將舉行50場公演，共計動員237.5萬人，將是日本史上最大規模的巡迴演唱活動。該團粉絲人數高達230萬人，且冠名主持的節目《VS嵐》、《嵐的大挑戰》是電視台高收視綜藝，休團是否等於節目停播，仍須等待電視台進一步回應。