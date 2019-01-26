安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他過世

記者林映妤／綜合報導

安海瑟薇（Anne Hathaway）證實《麻雀變公主3》正在籌備中，而且她與資深女星茱莉安德魯斯（Julie Andrews）都將回鍋演出！2001年《麻雀變公主》將當年年僅19歲的安海瑟薇捧紅，成為好萊塢甜心代表，相隔18年經典回歸，讓媒體、粉絲都不可置信！

36歲安海瑟薇日前上脫口秀時，意外透露自己正在籌備「系列電影第3集」，「有個第3集劇本，這個劇本我非常想做、茱莉也很想做，黛博拉馬丁蔡斯（Debra Martin Chase），我們的製片，也很想做。我們都希望它能成真。」

▲▼安海瑟薇證實籌備《麻雀變公主3》。（圖／達志影像）

為了不讓《麻雀變公主》的影迷失望，安海瑟薇也保證：「除非我們不想，否則這部電影一定會非常完美。因為我們喜愛它的程度，就跟大家一樣。這對我們和你們來說都很重要，我們不想在準備好前透露任何東西，但總之我們正努力籌備中！」

其實這已經不是團隊第一次討論《麻雀變公主3》的計畫了，早在2016年茱莉安德魯斯就被問過這題，但當時她認為要尊重首集導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall）的意見。同年7月蓋瑞馬歇爾去世，茱莉安德魯斯則表示大家之前真的有討論過這個計畫，「安海瑟薇非常想執行，而我也非常樂意去做。」