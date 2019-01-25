身價20億蔡依林：不要為了結婚而結婚！　「單身金句」網推爆

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林38歲繼續保持單身，成了被外界催婚的公眾人物之一。她近日受訪時，分享對結婚的看法，「千萬不要為了結婚而結婚」，引起廣大粉絲的共鳴。

▲蔡依林提到對結婚的看法。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

蔡依林被問到一個題目，「對那些被催婚的女星說一句最想說的話。」她語氣堅定回答：「一定要找到自己最喜歡的，大眾說的什麼都是屁，千萬不要為了結婚而結婚，別管他們，好嗎？」

▲蔡依林回應催婚，「不要為了結婚而結婚。」（圖／翻攝自微博／樂魚VEDIO）

蔡依林現年38歲，身價外傳高達台幣20億元，過去出席珠寶代言活動，配戴市價11億的首飾，被問起戴高貴珠寶的感想，搞笑說：「我覺得跟我的身價差不多。」而她歌唱事業、感情生活不改霸氣，歷任緋聞男友包括潘瑋柏、彭于晏、周杰倫，一排高顏值又有才華，尤其和男模錦榮交往6年，仍在2016年11月宣布分手，感情至今空窗2年多。

網友大讚蔡依林是「活出自己的女神」、「看得透了」、「結婚還是和在一起每天開心快樂的人比較好，不然，為什麼要給自己的人生增添負擔」、「不要為了將就而將就。」不過也有人認為天后身價高、太優秀「姐姐有錢，又有實力，不結婚也沒關係」、「自己先優秀起來，你會發現身邊基本也沒啥人啦」、「經濟獨立想做什麼都可以」，同時有錢不婚論也有人反對，「不為結婚而結婚，這個非關富貴」、「態度很喜歡了。」

►蔡依林回應對結婚的看法。（影片連結請按此）