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「SM虐殺妓女」背後藏精神創傷　《穿在乳頭上的洞》引爆不適

記者林映妤／台北報導

《魔境夢遊》靈氣女星蜜雅娃絲柯思卡（Mia Wasikowska）形象大轉變！在改編自日本暢銷作家村上龍1994年異色同名小說的美國恐怖驚悚電影《穿在乳頭上的洞》裡飾演妓女，不僅有許多動作戲，也免不了血腥畫面。

《穿在乳頭上的洞》故事描述一名男子為了擺脫內心莫名的謀殺衝動，於是入住一間旅館，叫來一位妓女準備SM並殺害她解癮，沒想到事情發展卻遠遠超出他所能掌控的範圍。

▲▼《穿在乳頭上的洞》。（圖／車庫提供）

▲▼《穿在乳頭上的洞》蜜雅娃絲柯思卡突破尺度。（圖／車庫提供）

▲▼《穿在乳頭上的洞》蜜雅娃絲柯思卡。（圖／車庫提供）

其實蜜雅娃絲柯思卡在澳洲出席映後座談時，竟語出驚人的表示，原本她是飾演男主角的老婆，但沒想到開拍前夕，原要飾演妓女的《生命中的美好意外》西班牙女星蕾雅柯絲塔（Laia Costa）竟意外摔傷，於是導演靈機一動，把兩人角色互換，讓蕾雅柯絲塔演出幾乎沒有動作戲的老婆一角，而蜜雅娃絲柯思卡就這麼變成了女主角！

29歲天才新銳導演尼可拉斯佩斯（Nicolas Pesce）年紀輕輕便才華洋溢，《穿在乳頭上的洞》片長不到90分鐘卻短小精悍，融入包括《愛情不用翻譯》、《怵目驚魂28天》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《寂寞星圖》、《暗夜魅惑》、《紅皇后殺七次》、《寂寞的豢養》、《雙面危敵》、《天黑請關門》、《華爾街之狼》、《美國殺人魔》等眾多經典電影的彩蛋，根本就是恐怖版的《一級玩家》。

▲▼《穿在乳頭上的洞》蜜雅娃絲柯思卡。（圖／車庫提供）

▲▼《穿在乳頭上的洞》蜜雅娃絲柯思卡與蕾雅柯絲塔意外調換角色。（圖／車庫提供）

▲▼《穿在乳頭上的洞》蜜雅娃絲柯思卡。（圖／車庫提供）

不過在大膽激情的外衣下，《穿在乳頭上的洞》談論的卻是有關創傷的深刻議題。蜜雅娃絲柯思卡認為電影某種程度上是在談創傷，觀眾可能會想克里斯的角色大概是個精神病患者，但接下來會看到他年少時受到的一些創傷，以及他是如何被吸引以至於一遍又一遍的重複這些創傷。

蜜雅猜想也許妓女賈姬有類似的經歷，雖然電影沒有提供任何她的背景故事，但似乎在這兩個角色的生命中都有這些重複發生過的事情，而導致他們以一種非常不健康、心理失常的方式來渴望創傷。《穿在乳頭上的洞》2月1日上映。

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