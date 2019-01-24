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傅瓔CP拆夥！　許凱缺席《皓鑭傳》跑去演這個…網笑「拿錯劇本」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱因演出《延禧攻略》爆紅兩岸三地，和吳謹言搭檔「傅瓔CP」風靡無數觀眾。不過CP紅沒多久就「拆夥」，女方主演《皓鑭傳》，他則是演出古裝劇《招搖》，新戲臨時宣布28日定檔，24日還舉行新戲發表會，加上2月有電影上映，曝光度大增。

▲許凱主演《招搖》臨時定檔。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲許凱主演古裝劇《招搖》臨時定檔。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

《招搖》改編自九鹭非香的同名IP，描述女魔頭「路招搖」，受傷重返自己的門派後，卻發現早已被另一個人「墨青」掌管，決定隱瞞身分利用對方，沒想到兩人卻產生感情。女主角由白鹿飾演，許凱是擁有神祕身分的男主角，女強男弱的設定，被形容「男女主角拿錯劇本」，由於原作小說人氣非常高，加上《延禧攻略》效應，令《招搖》電視版播出格外受到關注。

▲許凱主演《招搖》臨時定檔。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲《招搖》改編自同名小說，白鹿是女魔頭，和許凱發生虐戀，男女主角人設被笑拿錯劇本。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

許凱因深情「傅恆」一角爆紅，和白鹿都是于正旗下藝人，已經不是第一次合作，更在早前傳出緋聞。他在媒體發表會上身穿西裝，大長腿相當吸睛，在台上原本幫忙舉鏡子，結果手一拿忍不住自己照起來，被網友笑虧「臭美照鏡子」。

▲許凱主演《招搖》臨時定檔。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲許凱在台上被要求幫忙拿鏡子。（圖／翻攝自微博）

▲許凱主演《招搖》臨時定檔。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲許凱拿鏡子自己照起來。（圖／翻攝自微博）

►許凱台上自己照鏡子。（影片連結請按此）

除了《招搖》同時在電視頻道、網路平台播出，許凱演技處女作《藍色生死戀》改編自南韓夯劇，也確定在2月14日在大陸上映，且和王大陸的《一吻定情》同檔期，共同搶占情人節票房。許凱趕在農曆年前後都有新作，從小螢幕到大銀幕都露臉，對粉絲來說也是追劇、追片一大福利。

►《招搖》預告。（影片連結請按此）

▲許凱、白鹿主演古裝劇《招搖》，外景山水宛若畫作。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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許凱, 招搖, 白鹿

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