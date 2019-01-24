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就是要當台灣人！瑞莎領身分證爆哭：一家人都同國籍很幸福

圖文／鏡週刊

來台發展10年的瑞莎，在2013年待滿5年時曾向烏克蘭政府申請放棄國籍，想歸化台灣，但一直失敗，經過長時間努力，今（24日）正式在信義區戶政事務所領到台灣身分證，她先躲在廁所哭了20分鐘，受訪也止不住淚水頻哽咽：「這真是最好的新年禮物，我終於成為台灣人了。」

她說從2013年便申請歸化台灣，但因烏克蘭在台灣沒有大使館，且兩邊法律不合，害她在懷孕時挺著大肚奔波北京的烏克蘭大使館、日本烏克蘭大使館和俄羅斯的烏克蘭大使館等地，飛行超過20趟，為了想成為台灣人，過程一波三折相當折騰。所以昨天她接到通知今天可以去辦理身分證，內心百感交集，一下哭一下笑，還跟老公哭成一團。

瑞莎開心取得台灣身分證。

由於要放棄烏克蘭國籍，必須要有烏克蘭總統簽名，她之前不斷打電話給烏克蘭外交部，打到公務人員都認得她的聲音，不停地反問她「烏克蘭哪裡不好，為何想要放棄？為何不愛烏克蘭」，但她的家人在台灣，「我不是不愛烏克蘭，但我想成為台灣人。」她很謝謝烏克蘭總統2017年終於願意簽名讓她放棄烏克蘭國籍，但放棄後台灣要待上近2年才能取得身分，所以她有1年半是沒有國籍的的「流浪漢」，好在台灣內政部發給她暫時護照。今天取得身分證，讓她真的非常感謝，「我永遠會記得1月24日，這等於是我另一個生日。」

瑞莎跟戶政事務所人員取得身分證件時心情澎湃。

原本是昨天（23日）可領到身分證，卻遭戶政事務所打退票，對瑞莎表示必須先申請定居證後至少再過7個工作天，才能再申請身分證，讓滿心期待的她很失落，沒想到今天忽然領到身分證，讓她非常驚喜：「我也不知道為什麼變快，我只能說很謝謝台灣政府說到做到。」她也透露自己因為是第一次放棄烏克蘭國籍成為台灣人的案例，她收到很多粉絲詢問類似狀況的訊息，「我好像變成這方便的專家。」

瑞莎今天不斷地說：「真的不敢相信，好想告訴全世界我是真正的台灣人了，之前外國人看到我問我是哪裡人，我都會說我是台灣人，他們都不相信，以後我會天天隨身攜帶身分證，有人問我我就拿給他看。」她也透露目前她身分證的名字叫「瑞莎」，之後會冠夫姓「改為李瑞莎」，想到一家人都同一個姓同個國籍，她就覺得很幸福。而她弟弟也在台灣工作第4年，已向高雄女友求婚，預計之後要循著她的路，也歸化成台灣人。


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