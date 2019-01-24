Jay Park罕見談2PM偶像生活！曝光「殺人行程」40hr沒得睡

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手Jay Park（本名：朴載範）是韓裔美籍，10年前以偶像男團2PM出道，但因為過去批評韓國的言論被挖出，最終導致被踢出團體，後來創立新公司重新出發。最近他接受專訪談到過往「殺人行程」，揭露偶像不為人知的辛酸。

▲Jay Park罕見談2PM時期生活！（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

2008年以2PM隊長出道的Jay Park，從小生長在美國西雅圖，直到17歲赴韓當練習生，他近來接受《MTV》專訪坦言，當初參加JYP娛樂的徵選是個意外，「我從小很喜歡跳舞，想當個B-Boy，當時以為是個選秀比賽，贏的人可以拿錢之類的，根本沒想到是徵選會，跳完舞、唱完自己寫的rap之後就去吃速食了，沒想到最後只有我入選。」

當時Jay Park陷入兩難，一來覺得是個機會，但他不熟韓語、沒有朋友，更無法適應韓國文化，以前跳舞或饒舌是因為有熱誠、開心地去做，形容當練習生，「對我來說只是工作，從早上9點練習到晚上9點，去了只知道要組男團，就這樣練習了4年。」

▲Jay Park一度以偶像出道。（圖／翻攝自YouTube／MTV News）

當練習生有一堆課程要上，已經很忙了，沒想到出道有更多「殺人行程」，Jay Park回憶，「有一堆的彩排，要去化妝、弄頭髮，再去電視彩排，我記得已經工作好幾天了，回到家之後只能洗個澡，之後無法睡覺，要馬上出發為了拍攝去化妝、弄頭髮，甚至有一次連續40小時都沒睡覺。」

除此之外，也有很多不合理的管理方式，例如要繳交自己的手機，Jay Park當時不滿，說這樣他就不幹了，最後對方妥協，大家都得交手機，只有他沒有。但他也承認自己當時年紀太小，也許太過自滿。

他也談論自己因為過去批評南韓的言論，導致被團體踢出，「我很難過讓大家失望，但想一想他可以回來陪家人、陪朋友」，之後他在家翻唱BoB的《Nothin' On You》點閱跟分享率超高，才重新被找回南韓發展，自創公司。

▼Jay Park接受MTV專訪。（影片來源：YouTube MTV News）