《聲林》總決賽「廝殺」冠亞軍只差5票　老蕭宥嘉：快哭了

記者林彥君／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》歷經3個多月的比賽，本周播出冠軍之戰，將由李友廷、許莉潔、林孟辰、Gail Sophicha、鄭可強、馮玟璇以及張若凡等七強爭奪第一季的「聲林之王」。

▲《聲林之王》總決賽，賽中氣氛緊張。（圖／ETtoday）

節目開始邀請曾入圍金曲最佳新人的Erika、呂薔和孫盛希三位女歌手攜手演唱組曲，為即將登場的選手們加油助威，而決賽也一改過去由首席導師蕭敬騰、林宥嘉和飛行導師投票決定勝負的賽制，首度開放現場100位觀眾參與投票，然後再加上導師們的票數才選出總冠軍。觀眾各有喜好口味不同，究竟誰能奪冠，格外難料，最後開票時冠亞軍纏鬥，戰況超激烈，最終以5票之差分出勝負。

▲蕭敬騰想起選手過去的努力很感動。（圖／ETtoday）

決賽回顧了七強從海選、每一輪PK賽、踢館賽、合作賽等重重考驗，有人過程一路順遂，也有人卡關跌跌撞撞，但每一個當天站上決戰舞台的選手都拋開壓力，全力以赴，展現前所未有的企圖心，認真投入表演，讓一路看他們成長的首席導師蕭敬騰和林宥嘉感動不已，直說「快哭了！」飛行導師ELLA、信和小宇也聽到眼泛淚光。

▲總決賽評選讓導師傷腦筋。（圖／ETtoday）

總決賽25日播出當天特別開闢第二現場，舉辦「聲林同樂會」，邀請粉絲和選手一起進棚觀看，節目的教唱導師小宇也會到場，同步感受緊張刺激的決戰時刻。晚間11點節目結束後立刻直播揭曉第三階段人氣票選結果，並頒發人氣王獎項，喜歡《聲林之王》的網友務必持續鎖定。



《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。



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