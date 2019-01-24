ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》總決賽「廝殺」冠亞軍只差5票　老蕭宥嘉：快哭了

記者林彥君／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》歷經3個多月的比賽，本周播出冠軍之戰，將由李友廷、許莉潔、林孟辰、Gail Sophicha、鄭可強、馮玟璇以及張若凡等七強爭奪第一季的「聲林之王」。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》總決賽，賽中氣氛緊張。（圖／ETtoday）

節目開始邀請曾入圍金曲最佳新人的Erika、呂薔和孫盛希三位女歌手攜手演唱組曲，為即將登場的選手們加油助威，而決賽也一改過去由首席導師蕭敬騰、林宥嘉和飛行導師投票決定勝負的賽制，首度開放現場100位觀眾參與投票，然後再加上導師們的票數才選出總冠軍。觀眾各有喜好口味不同，究竟誰能奪冠，格外難料，最後開票時冠亞軍纏鬥，戰況超激烈，最終以5票之差分出勝負。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲蕭敬騰想起選手過去的努力很感動。（圖／ETtoday）

決賽回顧了七強從海選、每一輪PK賽、踢館賽、合作賽等重重考驗，有人過程一路順遂，也有人卡關跌跌撞撞，但每一個當天站上決戰舞台的選手都拋開壓力，全力以赴，展現前所未有的企圖心，認真投入表演，讓一路看他們成長的首席導師蕭敬騰和林宥嘉感動不已，直說「快哭了！」飛行導師ELLA、信和小宇也聽到眼泛淚光。

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲總決賽評選讓導師傷腦筋。（圖／ETtoday）

總決賽25日播出當天特別開闢第二現場，舉辦「聲林同樂會」，邀請粉絲和選手一起進棚觀看，節目的教唱導師小宇也會到場，同步感受緊張刺激的決戰時刻。晚間11點節目結束後立刻直播揭曉第三階段人氣票選結果，並頒發人氣王獎項，喜歡《聲林之王》的網友務必持續鎖定。
 
《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。
 

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小薰比中指「最毒婦人心是妳」　阿西快閃意外讓鄭人碩和她同框
  2. 綜藝魂遭斬斷！歐漢聲赤裸演出　頂樓淚崩「差點跳樓」　
  3. 獨家直擊／KKBOX小巨蛋進度公開！蕭秉治、黃子佼彩排中
  4. 「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成
  5. 尖叫聲！「臉蛋天才」車銀優3月登台　ASTRO巡演首站獻台粉
  6. 甜美女神終於蛻變開戰！絕美戰神邵雨薇黑色皮革緊身戰袍驚豔登台
  7. 許茹芸失去愛貓：我們會再相遇！　「會想起牠的溫柔」
  8. 男星墨西哥旅遊「突身亡」享年32歲！　4天前才PO照「預告新作品」
  9. 李昌鈺帶小18歲新婚妻子現身　蔡淑臻：我剛剛才知道
  10. 金在中、少時俞利2、3月接棒登台！　過完年陪伴台粉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366