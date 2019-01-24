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小S合體羅志祥「好糗」　聽指令下一秒「這動作」現場笑歪

記者林彥君／台北報導

小S和羅志祥（小豬）日前上台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》，合體演唱《戀愛達人》，小S穿著一襲彩色皮草大衣出場，內穿薄紗透視裝，搭配短到險些露出屁股蛋的黑色高衩小短褲，讓一雙雪白美腿展露無疑，她自信的說：「要能駕馭這套衣服的女明星真的很少，我今天就是小巨蛋第一美。」

▲▼小S登紅白。（圖／台視提供）

▲小S和小豬在《紅白》上合體。（圖／台視提供）

小S在彩排時不覺得緊張「因為彩排下面沒有人所以還好，但到了上台倒數階段就開始有點擔心破音或忘詞！」已睽違多年沒在舞台上演唱的小S，經《紅白》這一唱喚醒了她潛藏內心的歌唱魂，不過她卻自爆一開始工作人員請她帶上耳機，「結果我跑去包包拿我的藍芽耳機，覺得自己好糗喔，我怎麼會這樣子！」

舞台上的小S不僅魅力四射，更妙語如珠的先開好友羅志祥玩笑，嗆他走紅後大頭症，接著又爆料前男友黃子佼半夜傳訊息騷擾她。小S表示很久沒和小豬同台，但兩人的默契依舊，她事前有先傳訊息跟小豬說要穿皮草外套，「沒想到來到現場才發現我們穿得這麼搭。」小S也透露和黃子佼很有默契，根本不用彩排，兩人好交情展露無遺。

談到過年計劃，小S過年要跟全家吃團圓飯，然後趁小孩放寒假帶她們出國玩，逗趣又充滿母愛的舉動，立即圈粉無數。節目於2月4日晚間7點播出。

▲▼小S登紅白。（圖／台視提供）

▲小S在節目上穿著性感。（圖／台視提供）

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