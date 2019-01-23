看見路人東西掉了　黃曉明緊盯3秒「直接走掉！」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星黃曉明出道多年，一向給人正直、愛家的好男人形象，近日他被大陸節目《你好陌生人》盯上、接受考驗，看看他發現路人東西掉了，是否會上前給予幫助，實測結果發現，他看到了以後，一度盯著看，似乎想幫忙撿起，但最後卻放棄了，直接走掉。

▲黃曉明被節目盯上，必須接受實測。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

《你好陌生人》以隱藏攝影機，側拍方式捕捉明星不為人知的一面，看看他們在某些特定的情況下，會做出怎樣的反應，近日節目組就找了一名背著許多「尖叫雞」玩具的工作人員，從明星身旁經過，「不小心」掉了其中一隻，看受到測試的明星藝人會如何反應。

▲盛一倫上前幫忙撿起。（圖／翻攝自微博／《你好陌生人》）

首先接受測試的男星盛一倫，在看到工作人員東西掉了以後，隨即停下腳步，但還沒等他反應，身旁的助理就非常快速地幫忙撿起，還給工作人員，看到工作人員彎腰綁鞋帶，背包其餘的「尖叫雞」散落一地時，盛一倫也急忙幫忙一一撿起。天后王菲女兒竇靖童、張儷則是出聲提醒，並幫忙撿起。

▲竇靖童也毫不猶豫彎腰幫工作人員撿。（圖／翻攝自微博／《你好陌生人》）

輪到黃曉明接受考驗時，他看到了地上的「尖叫雞」，盯著看了許久，隨後抬頭看了看周圍，似乎因為找不到失主而只好作罷，最後被助理拉著走時，還左右望了望才離去，似乎已經發現自己被「考驗」了，反應非常逗趣。

▲黃曉明看了幾秒，被工作人員拉走了。（圖／翻攝自微博／《你好陌生人》）

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