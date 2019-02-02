專訪／王偉忠破天荒演神經病　謝念祖笑：被他毒舌過的人超爽

記者洪文／專訪

舞台劇《瘋狂電視台》累積超過150場演出紀錄，翻拍成賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》吸引超多大咖驚喜客串，包括《康熙來了》、《超級星光大道》王牌製作人也是本片監製王偉忠都參一咖，還是演一個神經病。導演謝念祖向《ETtoday》透露，工作人員看到劇本都問他：「真的沒有問題嗎？」沒想到王偉忠照著劇本演出，全程沒有任何抱怨，導演笑說：「之前曾經被他毒舌的人開心死了！」

▲導演謝念祖製作《全民大悶鍋》多年磨練，非常懂得掌握觀眾的笑點。（圖／記者周書羽攝）



由於舞台劇《瘋狂電視台》在台、陸受到廣大迴響，便有人向導演謝念祖建議，翻拍成電影版《瘋狂電視台瘋電影》。他本身沒有電影拍攝經驗，監製之一葉如芬便幫了很大的忙，由於對方曾製作《我的少女時代》與陳玉珊合作，非常明白不熟悉電影圈的新銳導演有什麼需求，更引薦《我的少女時代》攝影指導江明忠、《比悲傷更悲傷的故事》剪接指導娃娃，讓電影製作沒有什麼大問題。

▲《瘋狂電視台瘋電影》由監製葉如芬、王偉忠共同監製。（圖／資料照／瘋狂秀提供）



另一位監製是昔日與導演謝念祖合作《全民大悶鍋》的王牌製作人王偉忠。相對於葉如芬，導演日為王偉忠就是幫他踩煞車的人，「故事複雜度盡量減少、更簡單，方便讓觀眾更容易進入。」殺青之後，導演曾坐下來與兩位監製討論補拍與否，王偉忠認同站在預算角度不該補拍，不過其中一段不同民眾看電視的畫面值得補拍，「可以傳達電視是現在人生活必備的東西，但不見得重要。」

▲王偉忠無酬親自客串，毫無怨言，堪稱電視圈世紀奇景。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



回憶王偉忠客串的場景，導演謝念祖笑說：「這是人生最值得紀念的事之一！」電視圈相傳王偉忠「脾氣不太好」、「非打即罵」，這次卻要客串一個神經病，拍攝前包括貼身秘書、劇組人員都去問他：「真的沒問題嗎？」原來他籌備期隨口邀對方客串，王偉忠爽快答應：「演什麼都沒問題！」因此對方拍攝前沒看過劇本更不知道角色，難怪劇組人員擔心會不會又要等著「被挨罵了」。

沒想到王偉忠一到現場，看了劇本，馬上準時上場拍攝，沒有講任何一句怨言，NG一兩次也沒有發脾氣，現場所有人原本都繃緊神經，順利拍攝之後全都驚呆了，眼睛所見猶如百年難得一見的世紀奇景，導演謝念祖笑說：「曾經被他毒舌過的人有多開心！」在他與記者笑著分享這件奇事，內心看得出來對偉忠哥的無盡感謝，「當監製都願意下來幫忙，那我就要更努力把電影拍好。」

《瘋狂電視台瘋電影》將於2月1日農曆春節在台上映。