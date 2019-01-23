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張藝興認了「抗拒上《青春有你》」　3個月前發文秒刪內情曝光！

記者李湘文／綜合報導

藝人張藝興擔任選秀節目《偶像練習生》PD大獲好評，今年也接下第2季《青春有你》，再度承擔起指導練習生的重任。不過，他去年10月其實曾發文否認接下《青春有你》，如今卻又照常參加，令部分網友困惑，近日說起這件事，才終於坦承當時「內心有抗拒」。

▲張藝興吐露3個月前否認上《青春有你》的原因。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張藝興坦承先前很抗拒接《青春有你》。（圖／翻攝自愛奇藝）

《青春有你》作為《偶像練習生》第2季節目，從10月中就宣布開始籌備，當時愛奇藝舉辦招商會，曾透露仍由張藝興擔任PD，讓粉絲興奮不已。然而，張藝興在網友討論正熱烈時，卻突然發文：「我還沒有接到上偶練2的消息呢？」否認參加節目，隨後又秒刪，令人一頭霧水。

▲《偶像練習生》開拍第2季。（圖／翻攝自微博）

▲張藝興曾發文否認上《青春有你》，但是又刪除。（圖／翻攝自微博）

對此，張藝興近日接受採訪，提到先前發文否認、事後又接下《青春有你》一事，終於解釋背後原因，一是當時真的還沒有確定是否要參加，二是自己內心也有抗拒，「我不知道我能給這些孩子們帶來什麼，我也不知道能幫他們什麼。」

▲張藝興吐露3個月前否認上《青春有你》的原因。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張藝興吐露3個月前否認上《青春有你》的原因。（圖／翻攝自愛奇藝）

不過，張藝興後來重新審視問題，終於還是想通了，決定要繼續扛起《青春有你》PD重任。他認為，如果能夠對年輕觀眾帶來影響，那他願意在節目裡擔任這個引導的角色，「用實力去接受市場對偶像歌手的檢驗，這是我的責任。」

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