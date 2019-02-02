實境秀成真！男星：可以戀愛嗎？　見面6次「認定娶她」

記者吳睿慈／綜合報導

戀愛實境秀成真！電影裡真實發生在男星李必模與30歲室內設計博士生徐秀妍（서수연，音譯）身上，兩人初次見面在馬路對面，第一次約會對彼此傾心，短短幾個月錄製節目的相處，正式昇華成戀人，韓媒12月更加碼爆出「李必模在聖誕節求婚」，兩人將在2月9日舉辦婚禮，全國觀眾成為兩人的戀愛見證人，堪稱南韓娛樂圈史上首例。

▲李必模、徐秀妍第一次見面就像偶像劇 。（圖／翻攝自戀愛的滋味）



44歲演員李必模曾出演《皮諾丘》、《急診男女》，是許多韓劇迷熟悉的臉孔，他身為演藝圈黃金單身漢，2018年9月受邀出演實境秀《戀愛的滋味》，命運般地遇到人生伴侶，他與徐秀妍初次見面彷彿電影場景，在馬路對面等待女方，走到一半卻下起毛毛雨，他擔心女生淋雨，體貼地伸出手擋在徐秀妍的頭上，這一幕被譽為節目裡最佳橋段前10名。

▲李必模對徐秀妍一見鍾情。（圖／翻攝自戀愛的滋味）



李必模對徐秀妍一見鍾情，數度藏不住真實情感、說出真心金句。在女生面前，他勇於表達心聲：「怎麼會有這種好事發生在我身上。」兩人才第一次見面，他露骨地大方告白，「如果妳要整形可以先跟我討論，因為我覺得妳現在就充分美麗了，不需要再整。」直率又真誠的稱讚，逗得女生開懷大笑。

錄製第二次節目，個性認生的李必模，為了給徐秀妍留下好印象，主動出擊搭話其他人，他準備了各式各樣的花束，請每個人輪流拿花給女方，最後他請朋友拿著蛋糕出來說：「不是因為節目，而是哥哥（我）真的有私心。」他真情告白：「（錄節目）分明會動真情，如果不這樣做我也錄不下去。」他最後鼓起勇氣：「我們這樣的話，可以開始戀愛了嗎？」徐秀妍感動到眼眶泛淚。

▲李必模大膽追愛，把徐秀妍「綁架」去釜山玩。（圖／翻攝自戀愛的滋味）



兩人發展快速，李必模也與積極追求有關，他曾直接「綁架」徐秀妍去釜山兩天一夜，事出突然，但他遵守紳士禮儀，害羞表示：「放心，我是預約兩間房間。」女生突然被「綁走」，他貼心打電話給當地友人，準備全套的衣服、盥洗用具，擔心女生著涼，他也向民宿老闆要來外套，又或者早起買早餐給對方吃，對女生的照顧處處可見。

▲▼徐秀妍最後被李必模的真心打動，兩人決定結婚。（圖／翻攝自戀愛的滋味）

隨著節目播岀，李必模也漸漸洩出真心，他2018年10月曾在談話性節目《黃金漁場》告白：「確實對女生有好感。」節目上見面5次、私下1次，總共見面6次就對女生著迷。他在聖誕節當天準備浪漫求婚，藉著表演的舞台劇台上，當眾告白：「我真的很喜歡這個人。」兩人相處6個月訂下終身，決定在2月9日舉辦婚禮。