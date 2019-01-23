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最慘樂團主唱！沒錢加值悠遊卡⋯住家樓下目睹女友劈腿

記者許逸群／台北報導

「逆思」樂團主唱法克斯李FoxLee（狐狸）日前上《決戰17唱》，他曾發行過兩張EP，也舉辦過演唱會且門票銷售一空，但他從2016年開始卻頻頻遭遇挫折。他不僅遇到休團、家人健康出問題，一度連悠遊卡都沒錢加值，甚至還親眼目睹女友劈腿，一連串的遭遇可說是相當淒慘。

▲「逆思」樂團主唱法克斯李FoxLee。（圖／決戰17唱提供）

▲「逆思」樂團主唱法克斯李FoxLee。（圖／決戰17唱提供）

說起轉戰直播的歷程，FoxLee在2016年被公司要求剪去一頭長髮，沒想到這一剪卻剪壞了運勢，更在休團期間陷入人生絕望谷底，一度窮困潦倒到悠遊卡沒錢加值為了回家得走好幾站，連續多天3餐都只吃水餃。索性他在一年多因為幫嘻小瓜專輯後製而接觸直播，宛如重生般重新找回唱歌和創作的動力。

▲「逆思」樂團主唱法克斯李FoxLee。（圖／決戰17唱提供）

▲法克斯李FoxLee與主持人明杰私下為好友。（圖／決戰17唱提供）

提起好友2年多前被女友劈腿一事，身為FoxLee的主持人好友明杰仍難掩氣憤，他說FoxLee即使很難過，在朋友面前都不太表現出來。FoxLee則說，他在住處樓下撞見女友劈腿前，明杰就曾提醒過他那個女生不好、要小心，沒想到最壞的情況還是發生了。

FoxLee預告正在籌備創作專輯預計今年內推出，第2輪比賽他唱創作曲〈幻覺〉，歌曲內容是寫被劈腿隔天的心情和生活，評審游政豪老師稱讚他的創作旋律灑脫，但建議演唱時情感表達需更細膩，他笑說：「因為被劈腿已經過了2年，沒有那種受傷的感覺了。」

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