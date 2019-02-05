星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩

記者許逸群／台北報導

校花女團TUD（醜小鴨）由姜沛芯（貝果）、林靖軒（靖軒）、黃怡瑄（Kadi）與彭郁真（小班）4人組成，她們都是從《校花點點名》中一同朝演藝之路邁進。她們與一般演藝圈新人雷同，在現在的初期階段都相當辛苦，也遭遇家人不諒解，林靖軒就曾被最疼愛她的爸爸說「妳到底在幹嘛」。

▲▼校花女團TUD。（圖／記者湯興漢攝）

她們年齡平均僅20初，有些人還在兼顧課業的同時，她們已在替未來打拚，相較下更為辛苦也是必然。她們說道，看著同學們不時都在分享玩樂，「剛開始蠻羨慕的，他們覺得我們賺很多錢，時常接觸到大明星，但其實我們剛起步，身邊的人不太會知道我們的狀況。」

▲黃怡瑄在團體中擔任心靈導師的角色。（圖／記者湯興漢攝）

她們進入演藝圈初期面臨到與許多新人同樣的困境，沒有穩定的薪水。彭郁真說道，「不會想跟家裡拿錢，都會說夠用，但我覺得我們是新人，這是一個過程，都在花打工的老本跟兼職。」姜沛芯也說，自己在台北生活確實有經濟壓力，還一度跟公司借過錢，所幸慢慢地靠著直播與打工將經濟穩定。

▲22歲的彭郁真在團裡則像是名大姊姊般。（圖／記者湯興漢攝）

林靖軒與爸爸感情好，爸爸起初也支持她的夢想，她認為能被家人支持是非常幸運的事。不過，一段時間過去，她的工作仍尚未穩定，她則時常待在家自修增進表演能力，但卻被爸爸說「沒有賺錢也沒有工作」。她說：「我真的很難過，我去健身房邊走邊哭，朋友也不諒解我，只能自己關在房間一直哭。」

▲最天馬行空的林靖軒。（圖／記者湯興漢攝）

她們有著同樣的心境，有人想過是否該繼續堅持，但最後的答案都是「從來沒想過要放棄」，也好在團體有位扮演輔導老師角色的黃怡瑄，讓大家足以支撐下去。終於，她們的努力逐漸被看到，去年登上跨年晚會的舞台，對她們來說是遙不可及的夢想，但她們辦到了，今年也預計推出新作品。

▲個性踏實的小女人姜沛芯。（圖／記者湯興漢攝）