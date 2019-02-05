ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩

記者許逸群／台北報導

校花女團TUD（醜小鴨）由姜沛芯（貝果）、林靖軒（靖軒）、黃怡瑄（Kadi）與彭郁真（小班）4人組成，她們都是從《校花點點名》中一同朝演藝之路邁進。她們與一般演藝圈新人雷同，在現在的初期階段都相當辛苦，也遭遇家人不諒解，林靖軒就曾被最疼愛她的爸爸說「妳到底在幹嘛」。

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼校花女團TUD。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

她們年齡平均僅20初，有些人還在兼顧課業的同時，她們已在替未來打拚，相較下更為辛苦也是必然。她們說道，看著同學們不時都在分享玩樂，「剛開始蠻羨慕的，他們覺得我們賺很多錢，時常接觸到大明星，但其實我們剛起步，身邊的人不太會知道我們的狀況。」

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃怡瑄在團體中擔任心靈導師的角色。（圖／記者湯興漢攝）

她們進入演藝圈初期面臨到與許多新人同樣的困境，沒有穩定的薪水。彭郁真說道，「不會想跟家裡拿錢，都會說夠用，但我覺得我們是新人，這是一個過程，都在花打工的老本跟兼職。」姜沛芯也說，自己在台北生活確實有經濟壓力，還一度跟公司借過錢，所幸慢慢地靠著直播與打工將經濟穩定。

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲22歲的彭郁真在團裡則像是名大姊姊般。（圖／記者湯興漢攝）

林靖軒與爸爸感情好，爸爸起初也支持她的夢想，她認為能被家人支持是非常幸運的事。不過，一段時間過去，她的工作仍尚未穩定，她則時常待在家自修增進表演能力，但卻被爸爸說「沒有賺錢也沒有工作」。她說：「我真的很難過，我去健身房邊走邊哭，朋友也不諒解我，只能自己關在房間一直哭。」

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲最天馬行空的林靖軒。（圖／記者湯興漢攝）

她們有著同樣的心境，有人想過是否該繼續堅持，但最後的答案都是「從來沒想過要放棄」，也好在團體有位扮演輔導老師角色的黃怡瑄，讓大家足以支撐下去。終於，她們的努力逐漸被看到，去年登上跨年晚會的舞台，對她們來說是遙不可及的夢想，但她們辦到了，今年也預計推出新作品。

▲▼校花女團TUD專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲個性踏實的小女人姜沛芯。（圖／記者湯興漢攝）

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

推薦閱讀

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TUD, 姜沛芯, 林靖軒, 黃怡瑄, 彭郁真

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max
  2. 星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩
  3. 95後小鮮肉霸屏了！　10大男神「100%國民男友強力候補」
  4. 資深媒體人霸氣退休！投入山林+前進偏鄉　李艷秋：想做個優雅的老太婆
  5. 康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光
  6. 林志炫真實年紀嚇歪觀眾！　鏡頭拉近「皮膚超光滑」…網驚：吃防腐劑？
  7. 晨4點返家..老公薑茶煮好剛出門！愛紗新婚2年「1字寵溺外洩」
  8. 一家3口擠4坪「曾繳不出午餐錢」！　愷樂靠「這招」買下千萬豪宅
  9. 沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信
  10. 專訪／空巢媽媽是吸血鬼　新導演用26分鐘讓觀眾想家落淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366