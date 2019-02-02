獲得超過300項大獎　《小繩子》用「善良」逼哭觀眾

文／魯娜

西班牙動畫《小繩子Cuerdas》 ，於2014年獲得西班牙哥雅獎最佳動畫短片，2017年獲得世界動畫雜誌最佳專業CG獎，至今已獲得超過300多項國際大獎，並且持續參賽中，該部動畫於2016年，成為金氏世界紀錄獲獎最多的動畫短片。

▲女主角瑪麗亞。（圖／翻攝自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial）

《小繩子Cuerdas》是導演兼編劇Pedro Solís García獲得哥雅獎的第二部動畫，第一部是《巫婆La Bruxa 》。《小繩子》講述的是2個很特別的孩子之間，唯美卻讓人心痛的友誼故事，它傳遞的是「善良」的觀念，以及永不抹滅的希望，此片甚至被西班牙文化部列入教育行業必看短片之一，短短10分鐘，卻令人感觸良多，從第一幀畫面，到最後一個音符結束，都緊捉觀眾的心。

▲西班牙短片《小繩子Cuerdas》。（圖／翻攝自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial）

2011年，導演偶然聽到一首歌、看完一部完整的電影，然後有了做這部動畫的動機，他興奮地跑回家，告訴家人想做短片的想法，家人反應是：「不，別再來了！」但在聽完他整個構想後，家人改口表示，你一定要作這動畫！後來，花費了兩年多，他完成了這部動畫，一個關於平等與團結友愛的故事就此誕生。

▲小男孩竟然用自己的力量踢了球。（圖／翻攝自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial）

其實，動畫中兩個主角的靈感來源，就是導演的女兒與兒子，因此動畫結束後的字幕，導演給孩子們留了話：「給我的女兒Alejandra：謝謝妳啟發了這個故事；給我的兒子Nicolas：我希望你從來沒有啟發過這個故事。」

▲導演給女兒、兒子的話。（圖／翻攝自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial）

故事大綱：

瑪麗亞的學校來了一個特別的小男孩，他坐在輪椅上，完全沒辦法動，也無法說話，更沒有辦法跟其他小朋友一起玩跳繩、踢足球等等，但是善良的瑪麗亞用「繩子」克服了困難，帶著男孩一起玩，有一天男孩真的用自己的力量踢了球，又過了幾天，輪椅在走廊上，但男孩沒有坐在上面…

▼《小繩子Cuerdas》完整版，警告：看到7分半的時候請準備好面紙。（ 影片取自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial，如遭刪除請見諒。）

▼《小繩子Cuerdas》製作過程。（ 影片取自YouTube／Cuerdas Cortometraje Oficial，如遭刪除請見諒。）