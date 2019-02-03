厭世迷姐／一句「我有看過」　姜丹尼爾生日應援值得了！

▲迷上Wanna One大概是人生中最瘋狂的事了。（圖／威秀提供）

文／厭世迷姐鬧木廢

大家追星路上做過最瘋狂的事情是什麼？對我來說，喜歡上Wanna One這一年半裡，所有瘋狂的事情都做過一遍了，其中自己覺得做起來最有「心得」的就是在南韓舉辦生日杯套應援這件事了。12月10號是姜丹尼爾的生日，也是他以Wanna One身分渡過的最後一個生日，而我跟幾個小夥伴毅然決然，決定在首爾替他做了杯套應援，不管他有沒有看到，我們只懷著「不想後悔」的心情，就埋頭下去做了！

▲弘大咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

2018年9月，我收到夥伴的提問「要幫丹尼爾做生日應援嗎？」二話不說我馬上答應了，經過討論後決定在首爾的咖啡廳舉行杯套應援，對於我這個「追星菜鳥」是個初體驗，從店家聯絡到杯套設計都得自己想辦法。因為我會一點韓文的關係，負責的主要項目是跟店家聯絡的部分，第一個步驟就是打開NAVER搜尋相關店家，經過無數家咖啡廳的「已讀不回」後，找到了一家位於弘大周邊以及梨泰院周邊的咖啡廳。

▲弘大咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

跟店家溝通完注意事項後，開始著手設計杯套，這個時期可以說是絞盡腦汁，沒想到還有破不完的關卡，就在所有人都在找尋杯套設計的靈感時，梨泰院咖啡店的老闆傳訊息來，一開頭就是當頭棒喝，告訴我當時答應我可以做應援的人是店員，但事實上老闆早就在5月時答應了其他丹尼爾生日應援的邀約，為了不相撞，我們也只好摸摸鼻子退讓，重新開始找尋店家。

▲黎泰院咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

好不容易找到另一家位於梨泰院的咖啡廳，拜託了韓國朋友到店家洽談事宜，沒想到接踵而來的又是另一個關卡，老闆娘希望藉由這次機會多家宣傳，因此要求我們必須將咖啡廳布置成展覽，需要高清大圖充斥整個咖啡廳，甚至製作特別禮物給購買店內蛋糕的顧客，雖然我們對於社長的態度有所保留，但因為主人翁是姜丹尼爾，我們也就牙一咬忍過來了。

▲黎泰院咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

經過了好幾個沒有辦法好好睡覺的日子，終於來到12月，因為必須到兩家咖啡廳進行布置，所以我7號提早出發前往韓國。弘大咖啡廳的老闆相當親切，不只提早開放時間讓我們過去構思布置，更特別製作了寫有丹尼爾生日快樂等祝福語的布朗尼，讓原本身心俱疲的我一下子又有了動力。

▲弘大咖啡廳社長特製布朗尼。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

結束弘大咖啡廳的布置後，韓國朋友帶著我們跳上計程車，立刻前往梨泰院的咖啡廳，因為店面比較大的關係，我們總共五個人爬上爬下，總算是把咖啡廳給布置完成，準備回家的時間已經是半夜一點多了，這時候還得在社群軟體上，上傳佈置完成的內部照多加宣傳，希望隔天活動能夠有個好的開始。

▲弘大咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

韓國地區的杯套應援在8號開始，而台灣地區則是在9號開始，陸陸續續有粉絲的認證照在網路上發酵，韓國的部分有些粉絲去了之後寫下了心得，是這樣說的「看了佈置的照片，發現有許多是台灣場活動的照片，一問之下才發現是台灣粉絲辦的活動，覺得很厲害又很感動」，這是我最有印象的後記，不只他很感動，我看了他的心得後發現他有看出我們的巧思，我也相當感動。

▲梨泰院咖啡廳蛋糕有特別的排字。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

就在杯套應援活動接近尾聲時，我很幸運地中了Wanna One的最後一場簽售會，有個機會可以親口告訴他，我們努力了很久辦了場生日活動（雖然壽星不在場）。12月16號當天，因為背負著要傳達應援活動的重任，我先是跟韓國朋友進行韓文練習，練到朋友說「以為你在RAP」才甘願。

▲弘大咖啡廳一隅。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

簽售前，我甚至害怕自己緊張到忘記台詞，把要講的話做了小抄寫在手上，上台後我做到丹尼爾的面前，指了貼在本子上的杯套照片，告訴他「這是我跟朋友一起做的杯套應援，特地為了你從台灣飛過來幫佈置唷！」他看了一下停頓了3秒，睜大水汪汪的眼睛，指著照片說「喔！我有看過這個！」果然是網民丹尼爾，雖然他無法一一到場認證所有的杯套應援，但是他都看到了，當下的我其實腦海已經一片空白，原本以為他可能會回一句「阿～謝謝你！」所以根本沒有料到他會有這樣的回答，簡直差點淚流成河阿！

▲簽售會上可愛的姜丹尼爾。（圖／厭世迷姐鬧木廢）

如此溫暖的姜丹尼爾，怎麼能夠不喜歡呢！如此貼心的姜丹尼爾，怎麼能夠私藏呢！姜丹尼爾在第一次IG直播提到，請大家好好期待4月的到來。接下來的日子，各位跟我一起入教，臣服於丹尼爾教主之下吧！

▲可愛的姜丹尼爾等大家一起入教喔！（圖／厭世迷姐鬧木廢）