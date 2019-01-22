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《以團之名》默契雙人舞全場沸騰了！李政衛、楊宥騰帥尬舞老師

記者林奕如／台北報導

大陸選秀節目《以團之名》李政衛、楊宥騰「溫開水組合」帶來默契十足「雙人舞」，讓全場沸騰，何展成老師稱讚：「這已經是非常棒的表演。」一旁袁婭維老師更喊話：「其實我挺想看何老師跟他們兩個一起跳舞。」何老師下場跟兩人尬舞，不少選手也直接衝上台Battle，場面十分熱血。

▲李政衛、楊宥騰《以團之名》（圖／翻攝優酷視頻）

▲李政衛、楊宥騰《以團之名》（圖／翻攝優酷視頻）

▲李政衛、楊宥騰《以團之名》默契雙人舞。（圖／翻攝優酷視頻）

李政衛、楊宥騰對於跳舞都充滿熱情，編舞以及編曲都一手搞定，初試啼聲表演就讓全場看得狂嗨，老師們也稱讚有加。事實上，李政衛有舞台劇演出，所以比預定進組時間晚了2個禮拜，非常擔心合作表演的內容，也怕拖累了夥伴，每天趁大家休息時，都會和楊宥騰開會，常討論到半夜。

▲李政衛、楊宥騰《以團之名》（圖／翻攝優酷視頻）

▲李政衛、楊宥騰《以團之名》（圖／翻攝優酷視頻）

▲李政衛、楊宥騰表演被老師稱讚。（圖／翻攝優酷視頻）

楊宥騰則是屬於努力型選手，準備表演期間沒日沒夜練舞，本身帶有一點扁平足，有些舞蹈動作會對他非常吃力，但他都一一配合呈現，休息時常一跛一跛的走路，還被節目組的人勸告要適時休息，不能逞強。

▲李政衛楊宥騰《以團之名》。（圖／江湖文化提供）

▲李政衛楊宥騰《以團之名》。（圖／江湖文化提供）

▲楊宥騰、李政衛行前準備齊全。（圖／江湖文化提供）

這次參加選秀節目，李政衛、楊宥騰都非常珍惜機會，李政衛準備演出道具非常齊全，他和經紀人機票的行李重量扣除掉，行李整整還超過40多公斤，為了演出直接到櫃台加費。楊宥騰則是展現決心，準備了節目錄製的3個季節衣服和一個行李箱的零食泡麵，希望經過半年磨練能夠蛻變。

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李政衛, 楊宥騰, 以團之名

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