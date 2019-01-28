ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

揪孔曉振20天走577公里　河正宇獲封「步行教主」甚至還出書

圖文／鏡週刊

榮登2018年韓國演出電影總票房亞軍的男星河正宇，屢被韓國5大電影公司選為最具票房號召力的男星之一。演技精湛的他，除勇於挑戰各種角色，樂觀積極的生活態度，更成為眾多韓國影視工作人員學習的對象。

以電影《B咖大翻身》《黃海追緝》在2010及2011連續兩年獲百想藝術大賞電影部門最佳男主角，河正宇原玩笑允諾如果連莊影帝，要展開國土大長征計畫，沒想到竟號召孔曉振、金成均等演員共18人，從首爾步行到韓國最南端的南海，20天走完577公里的過程也拍成紀錄片《577 PROJECT》。

河正宇透露，2011年與孔曉振在拍攝電影《愛情小說》，見到她疲倦且看來毫無人生目標的模樣十分擔心，於是勸她加入國土大長征的行列：「我告訴她，比起安靜休息什麼都不做，還不如藉由步行活動，積極的休息，讓自己煥然一新。」

河正宇分別以畫畫及步行為主題，出版《河正宇有感覺》（左）及《步行者河正宇》兩本書。（翻攝自Daum網站）

對河正宇來說，「步行」既是日常生活，也是一種休息。「2011年我出了第一本散文隨筆集《河正宇有感覺》，和大家分享很喜歡的畫畫。但之後7年間，忙碌的拍戲工作常讓我思考：該怎麼休息？如何在既定時間內，進行有意義且較有價值的休息？」20天的國土大長征之旅，讓他就這樣迷上步行，也被韓國媒體封為「步行教主」。

透過步行，河正宇重新喚醒嗅覺、困倦、饑餓等感官本能：「步行和畫畫是我渡過藝海的一對船槳，尤其步行能安定心神、思緒清晰，兩件事都帶來極大慰藉，是治癒我前進的動力。」因此，去年11月他推出第2本書《步行者河正宇》，與大家分享生活點滴與工作理念，並透露自己是日行3萬步、偶爾走10萬步的「步行狂」，甚至每天與步行聚會的朋友分享步行的樂趣。


更多鏡週刊報導
實施標準工時契約　韓國影視快速接軌國際
演藝圈打滾15年　河正宇、李善均對這句話超有感

頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

推薦閱讀

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 失聯整整25年！　阿Sa「找回童年姐姐」哭了：她是我很重要的人
  2. Sandy「宣布好消息」：嗯我說出口了！　網嗨翻：終於等到
  3. 張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼
  4. 影評／《老人與槍》如詩般的內心戲
  5. 13歲梧桐妹哭臉：好想你們　大頭照「換這張」網讚：賈靜雯很會教！
  6. 揪孔曉振20天走577公里　河正宇獲封「步行教主」甚至還出書
  7. 小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起
  8. 聲林最終回／鄭可強一件圍巾：挑3小時「前幾集服裝很糞」
  9. 周揚青「穿這樣」上咖啡廳　往下看「好長一條線」網嚇傻：羅志祥會崩潰
  10. 孫安佐「業配價」曝光！返台47天逆襲爸　比孫鵬主持費高4倍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366