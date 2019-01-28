揪孔曉振20天走577公里　河正宇獲封「步行教主」甚至還出書

圖文／鏡週刊

榮登2018年韓國演出電影總票房亞軍的男星河正宇，屢被韓國5大電影公司選為最具票房號召力的男星之一。演技精湛的他，除勇於挑戰各種角色，樂觀積極的生活態度，更成為眾多韓國影視工作人員學習的對象。

以電影《B咖大翻身》《黃海追緝》在2010及2011連續兩年獲百想藝術大賞電影部門最佳男主角，河正宇原玩笑允諾如果連莊影帝，要展開國土大長征計畫，沒想到竟號召孔曉振、金成均等演員共18人，從首爾步行到韓國最南端的南海，20天走完577公里的過程也拍成紀錄片《577 PROJECT》。

河正宇透露，2011年與孔曉振在拍攝電影《愛情小說》，見到她疲倦且看來毫無人生目標的模樣十分擔心，於是勸她加入國土大長征的行列：「我告訴她，比起安靜休息什麼都不做，還不如藉由步行活動，積極的休息，讓自己煥然一新。」

對河正宇來說，「步行」既是日常生活，也是一種休息。「2011年我出了第一本散文隨筆集《河正宇有感覺》，和大家分享很喜歡的畫畫。但之後7年間，忙碌的拍戲工作常讓我思考：該怎麼休息？如何在既定時間內，進行有意義且較有價值的休息？」20天的國土大長征之旅，讓他就這樣迷上步行，也被韓國媒體封為「步行教主」。

透過步行，河正宇重新喚醒嗅覺、困倦、饑餓等感官本能：「步行和畫畫是我渡過藝海的一對船槳，尤其步行能安定心神、思緒清晰，兩件事都帶來極大慰藉，是治癒我前進的動力。」因此，去年11月他推出第2本書《步行者河正宇》，與大家分享生活點滴與工作理念，並透露自己是日行3萬步、偶爾走10萬步的「步行狂」，甚至每天與步行聚會的朋友分享步行的樂趣。



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