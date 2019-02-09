「多強鼎立」變「獨大」！KPOP十年經典歌曲看音樂版圖（下）

文／多雲時晴

繼上一篇回顧從2009年經典KPOP到2013年，一眨眼，來到2019，十年歲月改變了你我，當然也改變了音樂版圖。回顧這十年，我將在每個年份選擇三首歌曲，作為開啟回憶的鑰匙，以及展望未來的基礎。

2014年：

1. AOA──〈Miniskirt〉



團體的定位和演藝之路的發展絕對有必然關係。AOA原本以樂團形式出道，卻遲遲無法獲得共鳴；後來轉而靠向主流唱跳風格，以〈Miniskirt〉一曲展現性感風格，終於獲得出道以來，第一個音樂節目冠軍的肯定。

2. 樂童音樂家（Akdong Musician）──〈Give Love〉



2013年，樂童音樂家在《K-pop Star 2》獲得冠軍，順利成為YG娛樂旗下歌手，並於2014年出道。樂童的音樂就像檸檬氣泡水般，擁有專屬的清新，在超齡的編曲中又不失童趣可愛。只可惜近年哥哥先去當兵，擁有出色歌唱實力的秀賢，卻也沒有夠多的展現機會。因此，真心希望在2019年，大家也別忘記他們的好聲音。

3. Ailee──〈Don't Touch Me〉



Solo歌手要在「團體海」中生存，是孤獨且不易的，但Ailee表現得相當好。雖然〈I will show you〉的傳唱度更高，但我更推薦〈Don't Touch Me〉的曲風。在歌曲中，Ailee打空檔都能輕易開上去的高音，以及強而有力、收放自如的聲線，真的令人相當喜愛與佩服。

2015年：

1.4Minute──〈Crazy〉



2009年就出道的4Minute，此時已經是大前輩了。雖然已累積了許多歌曲，但最得我心的，還是〈Crazy〉。從小女孩轉為成熟，再到16年的「壞姊姊」風格，這次轉型對於4Minute而言相當成功；只可惜成功延續的時間並不長，隔年的〈Hate〉雖然仍延續相似概念，能量與迴響卻低了許多。

2. SEVENTEEN──〈Mansae〉



作為「自給自足」偶像的代表，SEVENTEEN撥開了許多人對於「PLEDIS娛樂」這間公司的擔憂，創造出一條自己的路。用〈Mansae〉獲得冠軍後，SEVENTEEN始終展現高品質的音樂水平，每一次的回歸都帶給聽眾耳目一新的感覺。

3. TWICE──〈Like Ooh-Ahh〉



從選秀節目《SIXTEEN》便開始追隨TWICE的我，在她們一出道時情感連結便相當地高。這幾年，不論在韓國還是日本，她們都沒有令人失望。但從2015年至今，一直期盼她們在音樂風格與形象上有所突破，不知道2019年，能不能看見除了「可愛」以外的TWICE呢？

2016年：

1. MAMAMOO──〈You're the Best〉



歌唱實力深厚的MAMAMOO，以〈You're the Best〉收穫出道以來第一個音樂節目冠軍。喜歡MAMAMOO的原因，在於她們突破了性感、清純的女團二分法，表現更多的，是女生的「自信」與「自尊心」。

2. BTS──〈Blood Sweat & Tears〉



防彈少年團每一首歌曲都代表一個新高度，因此很難選出特定的「代表作」。回顧這一段歷程，我始終認為〈Blood Sweat & Tears〉是重要的轉折。由此開始，BTS擁有完全成熟的姿態，並成為他們由韓國走向世界的堅實基礎。

3. I.O.I──〈Very Very Very〉



I.O.I的成功，是今日大型選秀不斷發展的原因。帶著「國民女團」的稱號，I.O.I雖然只活動一年的時間，但相信〈Very Very Very〉這首歌的洗腦、渲染力絕對會永存於歌迷心中。

2017年：

1. IU──〈Through the Night〉



2017年的音源大贏家，〈Through the Night（夜信）〉確實是個非常特別的存在。IU的歌聲不是強力敲擊耳膜的那種，而是緩緩地滲入心中，並漸漸成為日常不可或缺的存在。正因為這樣的魅力，這首歌在MELON音源榜佔據了275個小時的榜首，並讓IU在第32屆金唱片「音源部門」頒獎典禮，獲得大賞的肯定。

2. NU’EST W──〈Where You At〉



從2013年出道，到2017年選秀節目《PRODUCE 101》第二季結束後的逆行，NU’EST終於挺過了重重難關，開始走向上升之路，並以〈Where You At〉一曲拿下生涯首座音樂節目冠軍。很快地，2019年將迎來完整體，相信NU’EST必定能夠更上一層樓。

3. Wanna One──〈Energetic〉



站在I.O.I 的基礎上，Wanna One繼續將大型選秀的魔力發揮淋漓盡致。從節目放送過程中，便開始快速地累加知名度與話題性，因此至〈Energetic〉這首出道曲發行時，人氣就直接攀向頂點。雖然Wanna One合約已到期，但他們充滿「Energetic」的表演與形象，永遠都會是樂壇中的經典之一。

2018：

1. iKON──〈Love Scenario〉



因為各種原因，2018年對於YG娛樂的討論相當熱烈。在紛紛擾擾之中，還是無法否認〈Love Scenario〉傳唱度確實極高，甚至擴及幼稚園、小學的年齡層，成為2018年的名曲之一。

2. Red Velvet──〈Bad Boy〉



Red Velvet是個非常有趣的女團。從2014年到現在，她們每次回歸都風格迥異，常常帶給人無限驚奇；而在眾多嘗試中，〈Bad Boy〉最符合我的喜好。無論是歌聲、舞步還是成熟的魅力，五人都拿捏得恰到好處，令人不知不覺深陷其中。

3. BoA──〈Woman〉



對於BoA而言，追求自我突破與藝術性展現的重要性，早已超越音源榜單的數字。這首歌曲MV開頭的「倒立走路」舞步相當驚人，不論是技巧還是意志力，只有BoA能超越BoA。〈Woman〉的誕生彷彿是在提醒大眾：BoA，是真正的女王。

2019：回顧與展望

回望過去的十年，最大的改變，大概是KPOP逐漸由「多強鼎立」轉為少數團體「獨大」的現象，男、女團體皆是如此。獨大雖並非壞事，但多元風格的並行與激盪，往往才是持續推動產業前進的活力來源。

而2019年，YG、Big Hit、Brand New Music、RBW等公司皆會推出新人男團，相信粉絲對這場「新人男團大戰」已經期盼許久；同時，JYP也宣布新人女團即將出道的消息，亦令歌迷相當期待。而近期大獲好評的金請夏，和去年以〈Gashina〉一曲再登事業巔峰的善美，兩位Solo女歌手在2019年是否會延續優異的表現，甚至更上一層樓，也非常值得注目。

受限於時間和篇幅，還有許多名曲無法一一述及，但也許它們能作為打開記憶的鑰匙，由此回想從2009到2018年，跟著KPOP一路走來，有哪些滿載回憶的歌單呢？2019年，你又最期待哪位歌手呢？

多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多多雲時晴專欄文章