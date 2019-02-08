尾牙都在表演OOOO！KPOP十年經典歌曲看音樂版圖（上）

文／多雲時晴

2009年10月22日，SHINee發行了《2009, Year of Us》專輯。記得當時班上同學都極喜愛他們，〈Ring Ding Dong〉更成為我人生中第一首能從頭跳到尾的韓舞曲。因此，我一直將2009年視為走入KPOP世界的開始。

一眨眼，來到2019，十年歲月改變了你我，當然也改變了音樂版圖。跟我一起討論，你覺得當年的KPOP代表歌曲有哪些？

2009年：

1. 少女時代 ──〈Gee〉



2009年1月，〈Gee〉的發行就像是新年禮物般的存在。清爽的外型、洗腦程度超高的歌詞與舞步，快速奠定從「現在是少女時代」到「永遠都是少女時代」的基礎。同時，這首歌在《Music Bank》連續九週獲得第一名，不僅刷新《Music Bank》的紀錄，更顯示出歌曲在當時的熱門程度，幾乎無人能敵。

2. Super Junior──〈Sorry, Sorry〉



3月，Super Junior發布了〈Sorry, Sorry〉，而這首歌當時在臺灣的火紅程度，相信大家都還記憶猶新。2009的電視節目、大街小巷與各式演出，都一定能聽見這首歌曲，讓Super Junior開啟事業的巔峰，從2009年開始，他們連續4年皆是韓國唱片銷量的總冠軍。而在〈Sorry, Sorry〉之後，2010年的〈美人啊〉、2011年〈Mr. Simple〉與2012年的〈Sexy, Free & Single〉，讓他們在KKBOX單曲榜取得破百週的冠軍，並成為今日與臺灣互動最頻繁的韓國團體之一。

3. 2NE1──〈Fire〉



2009年7月，2NE1風光出道。2NE1最可貴之處，在於她們將女子團體的概念拓展至專屬於女生的「霸氣」。用Girl Crush炸裂舞台與耳膜的〈Fire〉是她們的出道曲，自此以後的十年，再也沒有一個女子團體的出道舞台擁有如此強大的衝擊力，也尚未有女團成功接續此種風格。〈Fire〉是一首於十年後的今日，仍舊擁有橫掃排行榜實力的歌曲；只是，回想過往的風光，仍舊是徒增今日歌迷持續等待的惆悵。

2010年：

1. CNBLUE──〈Loner〉



因為《原來是美男》這齣韓劇，讓我認識CNBLUE的主唱鄭容和。當時，CNBLUE與FTISLAND以樂團形式，在音樂市場殺出一條血路，〈Loner〉就是使我認識CNBLUE的開始。現在聽來，比起歌曲本身，更令人懷念的其實是剛出道時，他們的那份青澀樣貌吧。

2. miss A──〈Bad Girl, Good Girl〉



短短22天，miss A便以出道曲〈Bad Girl, Good Girl〉獲得音樂節目冠軍。性感卻又不失清純的風格、記憶點明確的舞蹈與音樂風格，讓miss A一出道便順利站上巔峰，為「女團盛世」注入一股新的活力。

3. Secret──〈Madonna〉



不知道現在還有多少人記得〈Madonna〉這首歌？2009年出道的Secret，一路走來可說是跌跌撞撞。雖然全烋星、宋枝恩、韓善伙現在仍經常出現在影視節目中，但組合活動卻已步入歷史。即使〈Madonna〉距今已八年，四人充滿爆發力的舞蹈、聲線與舞台能量，仍值得被記得。

2011年：

1. f(x)──〈Danger〉



說起「可惜」，f(x)和2NE1是我心中最「可惜」的女子團體。SM打造的偶像組合，最大的特色就是每一位成員擔當的角色都非常鮮明，而在f(x)中，Victoria的舞蹈、Amber的Rap、Luna的唱功、Krystal與Sulli出眾的實力與外貌，讓她們成為一個能量強大的團體。雖然在歷經團員的變動後，近幾年組合活動停擺，但她們在〈Danger〉中的活潑樣貌，依然深植在歌迷的記憶裡。

2. BEAST──〈FICTION〉



〈FICTION〉是一首歌曲與舞蹈皆經典的作品，也因為這首歌，讓更多人看見BEAST。從過去的BEAST到現在的Highlight，他們的音樂能量並未隨著時間降低，反而在經歷許多顛簸後，更看見了他們非凡的熱情與堅持。只能說，謝謝Highlight，願意一起努力這麼久。

3. T-ara──〈Roly-Poly〉



初次在電視前欣賞〈Roly-Poly〉舞台時，便深深被T-ara擄獲。她們在復古風中加入甜美俏皮的元素，走出辨識度極高、專屬於T-ara的風格，而〈Roly-Poly〉就是一首典型歌曲。歡樂的氣氛、舞步，搭配琅琅上口的旋律，以今日的眼光來看，仍舊是相當出色之作。

2012年：

1. PSY──〈GANGNAM STYLE〉



這首歌曲在當時究竟有多火紅，已經無須贅述。騎馬舞讓PSY從江南騎到美國，為今日KPOP進軍歐美市場打下基礎。無論當時外國人是以何種心態看待PSY的形象與歌曲，對於「讓世界看見韓國」這一件事，〈GANGNAM STYLE〉的重要性絕對無庸置疑。

2. SISTAR──〈Alone〉



〈Alone〉是我開始聆聽SISTAR的起點。性感卻不露骨的舞步，與精湛的歌唱實力結合，征服了眾人的雙眼與耳膜。而在性感之外，更讓我喜愛的，是SISTAR在夏日推行的歌曲，總在滿溢的清爽能量中宣告夏日來臨。直到現在，我仍覺得少了SISTAR的夏天，格外空虛。

3. BIGBANG──〈FANTASTIC BABY〉



BIGBANG的音樂之路，記錄了許多人的青春。在眾多歌曲中，我選出〈FANTASTIC BABY〉之因在於，直至今日，只要點開〈FANTASTIC BABY〉的舞台，身體依然會充滿被音符劇烈撞擊的感受，是一首無論在何時何地，都能令人沸騰的歌曲。

2013年：

1. Girl's Day──〈Expectation〉



對〈Expectation〉印象最深刻的舞台，是在《Running Man》第162集的開場，Yura、珉娥與劉在錫的三人表演。1月傳出Girl's Day不續約的消息，不免令人感到惋惜。而那年，作為Girl's Day標誌的吊帶褲舞，相信大家都還是記憶猶新。

2. Apink──〈No No No〉



〈No No No〉一曲將Apink的清純美推至高點，自此之後她們更成為名副其實的一線女團。直到近一、二年，她們逐漸將清純轉為成熟，成長的轉變相當明顯，也同樣獲得許多肯定。

3. EXO──〈Growl〉



2013年完全就是EXO年。〈Growl〉讓EXO站穩韓國大勢男團的地位，從帥氣的外表，到整齊劃一又充滿特色的舞步與精湛的歌藝，EXO無可挑剔。

每一年要選出3首經典難上加難，目前KPOP十年回顧才到上半場，下半場2014到2018年距離現在更近，肯定有你熟悉的歌曲，讓我們期待下集吧！

多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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