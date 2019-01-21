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熟年版《神鬼交鋒》！奧斯卡影帝看見他「秒變迷弟」：照你說的演

記者洪文／綜合報導
 
奧斯卡影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）以《海邊的曼徹斯特》驚艷影壇，這次新片《老人與槍》（The Old Man & the Gun）詮釋真人真事的德州警探約翰赫特（John Hunt），並和飾演「紳士大盜」的好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）有許多讓人拍案叫絕的對手戲。兩人在片中詮釋「獵物」和「掠食者」，關係宛如熟年版《神鬼交鋒》，不但鬥智鬥勇，更發展出另類友誼。

▲▼凱西艾佛列克、勞勃瑞福《老人與槍》劇照。（圖／采昌提供）

▲《老人與槍》劇照。（圖／采昌提供，以下同）

勞勃瑞福表示：「我和凱西的角色互為對照，他是『掠食者』，而我是『獵物』，在貓捉老鼠的過程當中，他們逐漸培養出一種牽絆，那種感情幾乎就像友情，非常耐人尋味，所以這種『掠食者』和『獵物』的關係總是十分吸引我。」
 
貴為影帝的凱西艾佛列克，在傳奇巨星勞勃瑞福面前，卻完全化身小粉絲。他激動地表示：「勞勃是我從小看到大的演員，他存在感超強，而且總能為所飾演的角色注入獨特靈魂！本片當中，他不但扮演角色，也同時展現自己，看他演戲真是太享受了！能夠和這樣的傳奇演員對戲，讓我覺得受寵若驚！」他更進一步透露：「我在片場都是靜靜聽勞勃講戲，聽完之後，我總是很高興地說『好的！就照您說得這樣演！』意外展現難得一見的「迷弟」本色。

▲▼凱西艾佛列克、勞勃瑞福《老人與槍》劇照。（圖／采昌提供）
 
其實凱西艾佛列克飾演的「約翰警探」，角色本尊早已從警界退休，但還是出馬擔任《老人與槍》顧問，並和編導大衛羅利（David Lowery）進行多次深度訪談，為劇本建立紮實基礎。在劇組安排下，凱西也在片場和約翰本尊相見歡，不過兩人的會面竟只維持短短4分鐘，隨後就被匆匆帶開。

凱西對此解釋：「因為導演怕我受到真實人物影響，他希望我們用自己的方式去詮釋角色。雖然這是一部真人真事改編的電影，卻拍出了寓言故事一般的悠然詩意。」凱西也藉機大讚和他第三度合作的大衛羅利：「看大衛的電影，就像是看進了他的內心！他不但是天才，也是全才。他在本片不僅僅是導演，同時也是編劇，更掌控整部電影的攝影！」

▲▼凱西艾佛列克、勞勃瑞福《老人與槍》劇照。（圖／采昌提供）
 
《老人與槍》描述天賦異稟的江洋大盜福瑞斯特塔克（勞勃瑞福飾演），從年少時代就頻繁進出監獄。在漫長的不法人生當中，他練就出一身高超的「越獄」本領，更創下18次越獄成功的輝煌紀錄！70歲那年，他再度從聖昆丁州立監獄逃獄成功，並率領「銀髮幫」策畫一連串銀行搶案。某日，他邂逅了思想自由奔放的氣質熟女珠兒（西西史派克飾演），便開始隱瞞自己的搶匪身份與珠兒展開交往。同時，職業倦怠的警探約翰（凱西艾佛列克飾演）也意外捲入福瑞斯特的搶案當中，甚至被激起鬥志，誓言要把這囂張的「銀髮幫」繩之以法。於是，兩人展開一場鬥智鬥勇的警匪追逐戰。

《老人與槍》將在1月25日在台上映。

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