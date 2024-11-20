音樂人忘了鎖門...慘被老闆開除！　親揭對方身份「是超大咖製作人」　

記者蔡琛儀／台北報導

曾與徐若瑄、洪佩瑜等多組歌手合作，並以創作歌手王彙筑的第二張專輯《FAC:E》入圍金曲獎最佳專輯製作人的Everydaze，將推出首張英文創作專輯《DAZE》，日前舉辦新歌聽歌會，多位音樂圈的朋友如王若琳、李友廷、吳卓源、鄭宜農、柏霖和金曲製作人陳君豪、鍾濰宇等都來到現場力挺。

▲▼Everydaze首張英文創作專輯《DAZE》聽歌會，創作歌手Andr也來到現場力挺。（圖／索尼提供）

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Everydaze感謝所有朋友的支持，他爆料自己剛踏入音樂圈時是在錄音室工作，「因為有一次忘了鎖門，就被老闆Fire了，那位老闆今天也有來，就是製作人陳君豪！」讓全場笑翻，他補充說，雖然被解僱，但在音樂這條路上，一直得到陳君豪很多幫助，他非常感謝。他也表示平時自己是製作人，很常幫歌手配唱，但這次的配唱過程中得到王若琳很多幫助，「我和Joanna認識的時間沒有很長，不過這次的配唱她幫我很多，也讓我學到很多，真的很謝謝她。」

Everydaze在聽歌會上分享了4首新歌，包括〈I Can’t Feel〉、〈One Call〉、〈Evil Gemini〉以及與新生代創作女聲Andr合作的〈I Know I’m〉，Andr也來到現場合唱；兩人相識於創作營，都非常欣賞彼此的音樂才華，後來發現原來Everydaze是Andr的高中學長，這次兩人一起合作都玩得十分開心，Andr表示收到Everydaze的創作就覺得這是一首非常好聽的歌，再加上自己一些點子，是一次很棒的合作。