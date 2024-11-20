豔星唐德惠禁慾7年出家！　與三太子「討價還價」打契約：不再行男女之事

記者蕭采薇／台北報導

藝人唐德惠過往形象美豔，在2021剃度出家前曾參與《後山日先照》、《出外人生》等戲劇演出。從2019年開始她就在有台灣道教大學之稱的三清道祖宮廟進修已達五年的時間，獲合格法師證照，具下符令、辦聖事資格。她透露跟三太子的緣分很深，也被要求不再行「男女之事」，已禁慾7年。

▲唐德惠原本形象美豔，如今已遁入空門。（圖／記者湯興漢攝）



唐德惠將這些年累積的案例出書《一念心改寫神的劇本》，如今更已是「黃子芸老師」。她透露自己遺傳了母親的通靈能力兒成為三太子乩身，並回想起自己早在2014年的《封神英雄榜》就已經演過三太子哪吒的母親，原來冥冥之中和三太子緣分已經很深。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐德惠受到三太子感召，要她放下演藝事業。（圖／記者湯興漢攝）

那些年唐德惠還在演藝圈打滾，即使隱約已經感受到三太子要她放下演藝事業，為人們辦聖事，但她仍然選擇逃避不面對，她回憶：「當時真的全身奇癢，尤其是臉部，已經到了無法化妝上鏡的地步，穿高跟鞋跟華服也會讓我感到莫名的不愉快。」

▲唐德惠透露跟三太子的緣分很深，也被要求不再行「男女之事」。（圖／記者湯興漢攝）

她接著說：「我知道是三太子要求我行天命，本來討價還價請求祂再給我三年時間，一直延期到第四次就被拒絕了，當然我對祂也有一些要求提出，不要讓我出外找信眾，要信眾自己前來找我，祂也答應了。」老師也透露已經跟三太子打好契約，不能行「男女之事」，做聖事所得一定也要同步捐款做公益，幫助更多需要的人。